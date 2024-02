Bari, esonerato Marino: Beppe Iachini al suo posto

Il Bari con un comunicato ufficiale ha sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore. Per la società pugliese si tratta del secondo esonero dopo quello di Mignani. Alla guida tecnica è arrivato Beppe Iachini.

Stagione complicata quella del Bari in Serie B. Dopo lo splendido campionato della passata stagione in cui perse lo spareggio per salire in Serie A contro il Cagliari, la squadra biancorossa si trova in 15ª posizione con soli 27 punti, a + 5 dalla zona retrocessione e – 5 dalla zona play-off. Una situazione non ritenuta congrua per le aspettative della ambiziosa società.

Per questo motivo il Bari ha esonerato l’allenatore Pasquale Marino, subentrato in corso della stagione a Mignani. Ecco di seguito il comunicato ufficiale della società:

Mister Marino paga con l’esonero la brutta sconfitta patita dal suo Bari contro il Palermo per 3-0. In 4 mesi il tecnico siciliano ha collezionato 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in 14 partite senza cambiare passo auspicato dalla società dopo aver sollevato dall’incarico Mignani.

Per il Bari dunque si tratta del secondo esonero stagionale. Per risollevare le sorte dei galletti baresi è stato chiamato Beppe Iachini, che ha vinto il ballottaggio con Fabio Cannavaro.

Ufficiale Bari: Beppe Iachini nuovo allenatore

La sconfitta nel posticipo di venerdì 2 febbraio contro il Palermo per 3-0 è stata fatale a Pasquale Marino. Il d.s del Bari, Ciro Polito insieme al presidente Luigi De Lauretiis in un primo momento secondo le fonti della Gazzetta dello Sport avevano scelto Fabio Cannavaro come possibile allenatore.

Questi rumors secondo la testata rosea non sono stati graditi dalla piazza, che non hanno ritenuto all’altezza il campione del mondo del 2006. Certo l’anno scorso Cannavaro non ha fatto bene con il Benevento, ma alla fine secondo la Gazzetta dello Sport, come confermato anche dal Corriere della Sera, il vero motivo del no dei tifosi è riconducibile al legame che intercorre tra il tecnico e la proprietà del Bari e del Napoli, ovvero con tutta la famiglia De Laurentiis.

Cannavaro allenatore del Bari? I tifosi non lo vogliono: «Inesperto e “napoletano”» https://t.co/cE1XgdUjif — Corriere della Sera (@Corriere) February 5, 2024

In questa clima di protesta il Bari alla fine ha optato per un tecnico esperto ed un vero specialista di promozioni in Serie A, ben quattro: Beppe Iachini. Per il tecnico marchigiano un contratto fino al 2025.

L’ultima stagione Beppe Iachini l’ha vissuta 2 stagioni fa, in Serie B con il Parma. Il tecnico marchigiano, 60 anni ha un ottimo curriculum in Serie B, ben 4 promozioni: Chievo Verona nel 2007-2008, Brescia nel 2009-2010, Sampdoria nel 2011-2012 e Palermo nel 2013-2014.