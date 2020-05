Barcellona, Setien: “Vogliamo Pjanic e Lautaro Martinez. Arthur, Vidal e Semedo restano”

L’allenatore dei blaugrana punta il centrocampista bianconero e l’attaccante neroazzurro.

F.C. Barcellona

L’allenatore del Barcellona è intervenuto ai microfoni di BeIn Sports International, dove ha assicurato innanzitutto di avere bisogno dell’intera squadra a disposizione, per poter riprendere e finire questo campionato al meglio; smentendo quindi le voci su un possibile addio di Vidal e Arthur, i quali hanno confermato a parere del mister di voler rimanere al Barça.

Sempre in ottica interna al momento restano fuori, secondo il tecnico spagnolo, da ogni possibile trattativa di mercato anche il portoghese Nélson Semedo e il croato Rakitic, a cui ha chiesto espressamente il suo aiuto.

Concentrandosi sul mercato in entrata ha aperto a possibili future operazioni, una è l’ipotesi Pjanic: “L’ho sempre detto, mi sono sempre piaciuti i grandi calciatori ed evidentemente in quanto grandi giocatori possono stare nel Barcellona. E’ un grande giocatore, così come lo sono decine che ogni giorno escono sui giornali”;

Infine le attenzioni si sono concentrate sulle voci che vedono Lautaro Martinez sempre più vicino a vestire la maglia dei blaugrana: “Tutti abbiamo chiaro che ci sono 4 o 5 calciatori che giocano in questa posizione e che sono straordinari, ognuno di loro ha la possibilità di stare nel Barcellona. In merito a questo giocatore, può entrare molto bene in questa squadra così come altri che possono stare al suo livello”.

