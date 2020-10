Barcellona-Real Madrid Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 24-10-2020

Barcellona-Real Madrid, partita valida per la settima giornata di Liga, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN. Koeman darà spazio a Griezmann in attacco, pochi dubbi per Zidane.

Domani alle ore 16:00 al Camp Nou andrà in scena il Clasico numero 245 tra il Barcellona ed il Real Madrid nella gara valevole per la settima giornata di Liga.

Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto in campionato dopo aver perso le rispettive ultime giornate. Il Barcellona è caduto 1-0 in casa del Getafe, mentre con lo stesso risultato il Real Madrid è stato battuto in casa dalla neopromossa Cadiz.

In Champions League solo i blaugrana hanno rialzato la testa tramortendo 5-1 il Ferencvaros, mentre i blancos sono incappati in una brutta sconfitta interna contro lo Shakhtar per 3-2. Nonostante sarà senza spettatori a causa del COVID-19, sarà un Clasico infuocato e che promette spettacolo come sempre.

Le ultime sulle formazioni di Barcellona e Real Madrid

Per il suo primo Clasico da allenatore, Koeman opterà ovviamente per il miglior undici possibile. In difesa sicura la presenza di Piqué che sarà squalificato in Champions League contro la Juventus, mentre in avanti Griezmann è favorito su Dembélé a destra nella linea a tre completata da Coutinho ed Ansu Fati che agiranno alle spalle di Leo Messi. In mediana spazio a De Jong e Busquets, con Sergi Roberto, Lenglet e Dest a completare il reparto difensivo. In porta ci sarà ancora Neto.

Pochi dubbi per Zidane che schiererà i suoi migliori giocatori per portare a casa una vittoria pesante e zittire la critica spagnola che non è stata clemente dopo le due sconfitte consecutive. I blancos dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 con Courtois in porta, Nacho, Varane, Sergio Ramos e Mendy a formare la linea difensiva, Casemiro e Kroos agiranno in mezzo al campo con Valverde e Modric sugli esterni. In attacco sarà Vinicius ad essere il partner di Benzema.

Probabili formazioni Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Dest; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati, Messi. All. Ronald Koeman

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema. All. Zinedine Zidane

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in Diretta TV e Streaming

Barcellona-Real Madrid, gara valevole per la settima giornata di Liga, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 20:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Precedenti e statistiche di Barcellona-Real Madrid

Quello di domani, oltre ad essere il 245° Clasico della storia del calcio spagnolo, sarà il numero 122 che si disputerà sul campo del Barcellona. Al Camp Nou, i blaugrana si sono imposti in 66 partite (50 per quanto riguarda i dati relativi al solo campionato ndr.) e sulla carta sono leggermente favoriti per vincere questo Clasico.

Il Real Madrid è uscito con i tre punti dal Camp Nou solo in 28 occasioni, 20 in Liga e l’ultima vittoria risale al 2016. Allora i blancos si imposero 2-1 in rimonta con Benzema e Cristiano Ronaldo che risposero al gol iniziale di Piqué.

Lo scorso anno la partita finì a sorpresa 0-0, risultato che non si verificava da 18 anni (l’ultimo nel 2002 ndr.) ed è difficile possa verificarsi domani. Entrambe le squadre sanno che i tre punti sono importantissimi e solo chi riuscirà a mantenere la concentrazione per 90′ porterà a casa la vittoria.

