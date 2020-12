Barcellona-Juventus 0-3, Pirlo: “Vittoria importante per il nostro cammino. Dobbiamo giocare così anche in Serie A”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo la grande vittoria per 3-0 ai danni del Barcellona che consente ai bianconeri di ottenere il primato nel gruppo G.

Notte storica per la Juventus che con una grande prestazione va a vincere 3-0 al Camp Nou contro il Barcellona e conquista il primato nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Fin da subito è stata la Juventus a fare la prima partita e dopo i primi 20′ minuti il tabellone diceva già 2-0 con i gol di Ronaldo su rigore e di McKennie. Poi nella ripresa è arrivato il secondo rigore siglato sempre da Ronaldo che ha chiuso i giochi, con la Juventus che non hai sofferto il Barcellona.

Una vittoria incredibile per la squadra bianconera e Andrea Pirlo a Sky ha sottolineato tutta la sua soddisfazione per questa impresa. Per l’allenatore bianconero, il successo farà benissimo sul morale e sull’autostima dei giocatori: “Era importante per noi, per il nostro cammino, era importante continuare il secondo tempo dell’altra sera nel derby. Quando entri con questa concentrazione, con questa determinazione, poi i valori in campo si vedono”.

Nella sfida tra Messi e Ronaldo è stato il fuoriclasse portoghese ad uscirne fuori vincitore. Ronaldo ha corso per tutti e 90′ ed addirittura è andato a togliere il pallone proprio dai piedi di Messi, con Pirlo che ha dichiarato come il giocatore ci tenesse particolarmente alla gara: “Sì, è una grande soddisfazione, ci tenevamo tutti, lui in particolare a fare una grande partita qua contro il suo eterno rivale, quindi quando hai questi stimoli e queste motivazioni diventa tutto più facile”.

Ora ritorna il campionato, dove i tifosi bianconeri si aspettano di vedere la Juventus continua ad esprimere questo calcio. A Pirlo è stato chiesto perché ci sia stata questa differenza di prestazioni tra Serie A e Champions League, con il tecnico bianconero che ha affermato come ogni partita è diversa dal punto di vista fisico ed anche mentale: “”Non è facile perchè ci sono tante partite, non è facile recuperare soprattutto a livello mentale, quando hai queste partite da affrontare è molto più facile autocaricarsi e cercare stimoli, ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo che è il campionato, quindi giocare queste partite anche in Serie A”

E sul prossimo impegno contro il Genoa, Pirlo ha affermato senza mezzi termini che si dovrà vedere una Juventus concentrata: “Dobbiamo, è un obbligo“.

