Barcellona; chat segreta con insulti contro Messi

Chat shock tra l’ex presidente del Barcellona Bartomeu e l’ex capo dei servizi legali Ponti, in cui si accusa Lionel Messi di aver imposto una dittatura di ingaggi, trasferimenti e rinnovi.

Nelle ultime ore, il quotidiano sportivo “El Periodico” ha pubblicato degli screen riguardanti delle conversazioni tra gli esponenti dell’ex consiglio di amministrazione del Barcellona, nelle quali risultano molteplici le accuse rivolte contro il neo campione del mondo, Lionel Messi. Il tema dalla chat sarebbe inerente alle eccessive richieste di Lionel Messi per il suo rinnovo di contratto con il club Blaugrana, ritenuto esoso dall’ex consiglio d’amministrazione del club.

Quello che farebbe realmente scalpore sono i toni brutali con i quali ci si rivolge al calciatore argentino, in particolar modo quelli utilizzati dall’ex capo dei servizi legali, Ponti, che, da quanto emerso dalle chat con l’ex presidente Bartomeu, avrebbe detto: “Barto, non puoi piegarti alle richieste di quel topo di fogna, che dopo tutto quello che il club ha fatto per lui si permette di mettere in atto una dittatura contro il club. Poi, come se non bastasse, dobbiamo anche pensare alla questione dei rinnovi di Pinto, di Suarez e Alba. C’è inoltre anche la commissione per il rinnovo di Fati. Quel nano malefico dovrà farci affrontare anche tutto quello che riguarda i danni d’immagine che il club subirà a causa sua. Ti ricordi il messaggio che ci mandò in pandemia? Abbassa gli stipendi agli altri, non a me e a Luis. Speriamo che marcisca nell’indifferenza della gente, che è la cosa peggiore che gli possa capitare.” Queste le parole pronunciate dall’ex capo dei serivizi legali del Barcellona.

La risposta di Bartomeu sembra apparire con animi molto meno accesi e in maniera più riflessiva rispetto a quella dell’interlocutore “Sì, sono d’accordo su molte cose che hai detto. Magari senza la questione della pandemia avremmo potuto accontentarlo, come abbiamo sempre cercato di fare, era un contratto che tutto sommato andava bene per i profitti che generava per noi.”



E’ molto probabile che nelle prossime ore Lionel Messi possa decidere di mobilitare i propri legali per le pesanti accuse che gli sono state rivolte. Il campione argentino, inoltre, sembra essere anche in un periodo di voci di calciomercato, con un’offerta di 300 milioni pervenutagli dall’Arabia Saudita, dove continuerebbe il dualismo con Cr7. Messi ha però di recente rinnovato il suo contratto con il PSG, che tuttavia non gli ha concesso il tributo allo stadio al ritorno dalla vittoria del Mondiale e dove Messi sarebbe sempre più intollerante all’egocentrismo di Mbappe.