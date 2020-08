Barcellona-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 14-8-2020

Super sfida tra Barcellona e Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ***. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Una finale anticipata ha sempre un grandissimo fascino. C’è sempre quella sensazione che partite simili siano arrivate fin troppo presto, ma è pure vero che, arrivati a questo punto, ogni sfida è un super incrocio tra corazzate top del calcio europeo.

Sarà la partita più bella quella che andrà in scena alle ore 21:00 all’Estadio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona, in Portogallo, conosciuto anche più semplicemente come Estadio da Luz, dove scenderanno in campo Barcellona e Bayern Monaco per i quarti di finale di Champions League, primo turno delle Final Eight in sede unica e a gara secca.

I catalani hanno concluso la loro peggiore stagione nazionale, non solo facendosi recuperare e superare in campionato, poi perso durante il ritorno in campo dopo il lockdown, ma venendo eliminati anzitempo anche in coppa, ma sono riusciti ad eliminare il Napoli agli ottavi di finale al termine di due partite molto difficili, un pareggio per 1-1 all’andata fortunoso e una vittoria per 3-1 al ritorno bugiarda.

I bavaresi sono, probabilmente, in questo momento, la squadra più forte in assoluto, come hanno dimostrato anche nella sfida di ritorno, vinta senza problemi, contro il Chelsea con un roboante 4-1, e con tanto turnover, dopo il 3-0 perentorio dell’andata e, soprattutto, il doblete casalingo, campionato e coppa nazionale.

Ultime sulle formazioni di Barcellona-Bayern Monaco:

Indisponibili Umtiti, Araujo, Dembelè, oltre ai rientranti dai prestiti Pena, Todibo, Oriol Busquets, Carles Alena, Rafinha, Miranda, Wague, il caso Arthur, già ceduto, e il neo acquisto Trinçao per Quique Setien, che ritroverà il centrocampo titolare con i recuperi di Vidal e Sergi Busquets, al fianco dell’imprescindibile De Jong, dopo aver scontato le proprie squalifiche, ma soprattutto la certezza di aver perfettamente recuperato anche Suarez nel tridente d’attacco con Messi e Griezmann. In difesa Sergi Roberto si gioca il posto con Semedo a destra nel completare il quartetto con Pique, Lenglet e Jordi Alba, a protezione di ter-Stegen.

Dubbi Pavard e Coman per Hans Dieter Flick, che non potrà convocare i neo acquisti Sanè e Nubel e i rientranti dai prestiti Arp e Fein. Nel caso in cui non dovesse farcela ancora il terzino francese, allora sarà confermato Thiago Alcantara in mediana al fianco di Goretzka con l’abbassamento di Kimmich nella linea difensiva con Boateng, Alaba e Davies, davanti a capitan Neuer. Qualora non dovesse recuperare nemmeno l’esterno francese, allora Perisic si giocherebbe il posto con Coutinho e Tolisso nel tridente dei trequartisti con Muller e Gnabry, alle spalle di Lewandowski unica punta.

Probabili formazioni Barcellona-Bayern Monaco:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Busquets, de Jong, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Come vedere Barcellona-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Barcellona Bayern Monaco, Quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Barcellona Bayern Monaco in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Barcellona-Bayern Monaco:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Barcellona Bayern Monaco in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Barcellona-Bayern Monaco:

E’ la partita più giocata tra gli accoppiamenti dei quarti di finale, visto che ci sono ben 17 precedenti totali tra Barcellona e Bayern Monaco, con bilancio perfettamente in parità con 7 vittorie a testa e 3 pareggi, ma con più reti per i catalani, 28 gol fatti contro 24 gol subiti.

Eppure, in Champions League la situazione cambia, visto che i bavaresi conducono i giochi con 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 8 incroci, con 14 gol fatti e 11 gol subiti, e 3 vittorie e 1 pareggio nelle 4 partite disputate in campo neutro.

