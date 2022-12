Super food, spezie e piante officinali rappresentano aiuti preziosi per stare bene e in forma, ma sotto forma di integratori offrono il meglio di loro. Scopriamo le bacche di Goji!

Profilo nutritivo eccezionale e proprietà benefiche: le bacche di Goji sono dei frutti davvero preziosi per il benessere psicofisico.

Le proprietà delle bacche di Goji non sono passate inosservate, portando i produttori di prodotti integrativi a sfruttare il loro potenziale.

Cosa sono le bacche di Goji?

Prima di capire quando e perché assumere un integratore a base di bacche di Goji è bene fare un passo indietro e comprendere la loro origine.

Chiamate anche Wolfberry o bacche del cacciatore, le bacche di Goji sono i frutti della pianta Lycium Barbarum appartenente alle Solanaceae e tipica di Cina, Tibet e Mongolia (che però viene coltivata anche in Italia e altre parti del mondo).

La pianta delle bacche di Goji fiorisce dopo la primavera mentre la raccolta dei frutti avviene in autunno, rigorosamente a mano a causa delle loro dimensioni ridotte.

Bacche di Goji: Proprietà e benefici

Le proprietà delle bacche di Goji sono legate alla presenza di un pool di nutrienti e sostanze benefiche (proteine, fibre, minerali e vitamine). Quali sono i benefici delle bacche di Goji?

Sistema immunitario – La vitamina C sollecita le difese immunitarie, contribuendo alla lotta contro virus, batteri e sostanze patogene.

– La vitamina C sollecita le difese immunitarie, contribuendo alla lotta contro virus, batteri e sostanze patogene. Fegato – Queste piccole bacche proteggono il fegato e favoriscono la funzionalità epatiche, evitando l’insorgenza di problematiche e malattie epatiche.

– Queste piccole bacche proteggono il fegato e favoriscono la funzionalità epatiche, evitando l’insorgenza di problematiche e malattie epatiche. Vista – La presenza di luteina, betacarotene e zeaxantina aiuta a rafforzare la vista e a scongiurare l’arrivo di maculopatia e altri problemi agli occhi.

– La presenza di luteina, betacarotene e zeaxantina aiuta a rafforzare la vista e a scongiurare l’arrivo di maculopatia e altri problemi agli occhi. Radicali liberi – I composti antiossidanti (vitamina C, carotene, luteina e altri) hanno la capacità di contrastare l’azione ossidativa dei radicali liberi e quindi di rallentare l’invecchiamento cellulare.

– I composti antiossidanti (vitamina C, carotene, luteina e altri) hanno la capacità di contrastare l’azione ossidativa dei radicali liberi e quindi di rallentare l’invecchiamento cellulare. Pelle – Da un lato le sostanze antiossidanti rallentano l’invecchiamento mentre dall’altro lato la vitamina C stimola la produzione di collagene. La pelle apparirà liscia, soda e priva di imperfezioni.

– Da un lato le sostanze antiossidanti rallentano l’invecchiamento mentre dall’altro lato la vitamina C stimola la produzione di collagene. La pelle apparirà liscia, soda e priva di imperfezioni. Energia – Il profilo nutrizionale dona una sferzata di energia che aiuta a riprendersi da un periodo stressante o una convalescenza e/o a dare il meglio di sé durante l’allenamento.

– Il profilo nutrizionale dona una sferzata di energia che aiuta a riprendersi da un periodo stressante o una convalescenza e/o a dare il meglio di sé durante l’allenamento. Glicemia – Secondo gli esperti, grazie all’indice glicemico basso, queste piccole bacche non altererebbero i livelli di glucosio nel sangue e spingerebbero il corpo a usare gli zuccheri come fonte energetica.

– Secondo gli esperti, grazie all’indice glicemico basso, queste piccole bacche non altererebbero i livelli di glucosio nel sangue e spingerebbero il corpo a usare gli zuccheri come fonte energetica. Peso – Le bacche di Goji fanno dimagrire ? Non in senso stretto, ma aiutano a massimizzare gli sforzi: i minerali contribuiscono a mantener la resistenza dei muscoli e il benessere psicofisico; le fibre contenute nei frutti placano il senso di fame; gli aminoacidi essenziali supportano la massa muscolare e migliorano gli sforzi in palestra.

– Le ? Non in senso stretto, ma aiutano a massimizzare gli sforzi: i minerali contribuiscono a mantener la resistenza dei muscoli e il benessere psicofisico; le fibre contenute nei frutti placano il senso di fame; gli aminoacidi essenziali supportano la massa muscolare e migliorano gli sforzi in palestra. Sessualità – Non ci sono prove scientifiche sul fatto che il consumo delle bacche di Goji abbia effetti sessuali, ma ha fama di contribuire all’aumento del desiderio sessuale e della fertilitÃ

Bacche di Goji: Integratore

Generalmente le bacche di Goji fresche vengono disidratate e consumate come se fosse dell’va passa o come ingrediente extra, regalando un sapore dolciastro e rinfrescante. Come si mangiano le bacche di Goji? Da sole o aggiungendole a frullati, yogurt, insalate e dolci.

Tuttavia, complice la richiesta, sono stati sviluppati integratori sotto forma di capsule, polvere e bevande in grado di restituire tutti i benefici delle bacche di Goji.

Per quanto riguarda il dosaggio, invece, non esiste una dose raccomandata valida in tutte le situazioni e quindi bisognerebbe rifarsi alle indicazioni del produttore o di un esperto.

Quante bacche di Goji si possono mangiare al giorno? Normalmente ci si mantiene entro un cucchiaino di bacche al giorno. In alternativa si può assumere un cucchiaino di polvere o una o tre capsule al giorno.

Bacche di Goji: Controindicazioni

Il consumo dei frutti e degli integratori a base di bacche di Goji non comporta effetti collaterali o controindicazioni particolari, purché non si esageri.

In caso di consumo eccessivo di queste piccole bacche si può andare incontro a flatulenza o dolori addominali.

Quali sono le controindicazioni delle bacche di Goji?  Sarebbe meglio evitare le bacche di Goji in caso di gravidanza e allattamento (a causa dei pochi studi), assunzione di alcuni farmaci (anticoagulanti e farmaci per il controllo della glicemia) e sensibilità al polline e alcuni alimenti come le noci, gli arachidi e i pomodori (potrebbe causare allergie).

Come scegliere un integratore di bacche di Goji

Non tutti gli integratori a base di bacche di Goji sono uguali e considerare alcuni fattori è l’unico modo per trovare il prodotto più adatto. Ecco da dove iniziare:

Tipologia – In commercio si trovano sia le bacche di Goji che gli integratori in capsule, polvere e bevande, ma la scelta dipende dalle esigenze: le bacche di Goji si aggiungono nelle varie ricette o si consumano da sole e mantengono il profilo nutritivo tuttavia potrebbero essere difficili da reperire; le capsule sono predosate, neutre nel sapore e facili da consumare ma potrebbero essere inadatte ai vegani; la polvere può essere mescolata a liquidi e impasti ma potrebbe essere difficile da consumare fuori casa; i succhi sono facili da assumere e gustosi ma potrebbero essere troppo ricchi di zuccheri.

– In commercio si trovano sia le che gli integratori in capsule, polvere e bevande, ma la scelta dipende dalle esigenze: le si aggiungono nelle ricette o si consumano da sole e mantengono il profilo nutritivo tuttavia potrebbero essere difficili da reperire; le capsule sono predosate, neutre nel sapore e facili da consumare ma potrebbero essere inadatte ai vegani; la polvere può essere mescolata a liquidi e impasti ma potrebbe essere difficile da consumare fuori casa; i succhi sono facili da assumere e gustosi ma potrebbero essere troppo ricchi di zuccheri. Qualità – Le proprietà delle piccole bacche variano in base alle modalità con cui vengono coltivate: per questo sarebbe opportuno valutare soltanto bacche di Goji biologiche (cioè non contaminate con sostanze chimiche e metalli pesanti). Quando non è possibile essere sicuri della qualità allora è meglio preferire prodotti certificati e made in Italy.

– Le proprietà delle piccole bacche variano in base alle modalità con cui vengono coltivate: per questo sarebbe opportuno valutare soltanto (cioè non contaminate con sostanze chimiche e metalli pesanti). Quando non è possibile essere sicuri della qualità allora è meglio preferire prodotti certificati e made in Italy. Sapore – Il sapore delle bacche di Goji (polvere e succhi compresi) è dolciastro e rinfrescante ma tende all’acidulo e per questo chi non ama aggiungere questo quid alle ricette dovrebbe optare per le capsule dal sapore neutro.

– Il (polvere e succhi compresi) è dolciastro e rinfrescante ma tende all’acidulo e per questo chi non ama aggiungere questo quid alle ricette dovrebbe optare per le capsule dal sapore neutro. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia da prodotto a prodotto, ma l’acquisto online permette di “tagliare” la spesa senza rinunciare alla qualità .

Migliori integratori con bacche di Goji su Amazon

Quali sono le migliori frutti e i migliori integratori a base di bacche di Goji? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali.

Ad ogni modo è possibile acquistare un prodotto a base di bacche di Goji in erboristeria, nei negozi specializzati oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni dei prodotti migliori in circolazione e sostiene la scelta attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore a base di bacche di Goji su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati dai consumatori.

