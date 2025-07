Avellino-Lazio: dove vederla in TV e streaming, orario, formazioni e curiosità

Avellino e Lazio si sfidano sabato 26 luglio 2025 in un’interessante amichevole estiva che rientra nel programma del Memorial Sandro Criscitiello, giunto alla sua terza edizione. Il match si giocherà allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:30. Sarà un’occasione utile per entrambe le squadre per valutare lo stato della preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati.

Dopo il test contro la Primavera, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà un avversario più rodato, l’Avellino di Raffaele Biancolino, che si prepara a un ritorno molto atteso in Serie B. Nonostante i carichi di lavoro intensi, Sarri vuole indicazioni precise sulla condizione fisica dei suoi e sulle prime risposte tattiche dei nuovi innesti.

Dove vedere Avellino-Lazio in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su SportItalia, gratis e in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre. La diretta sarà disponibile anche in streaming gratuito tramite:

Sito ufficiale SportItalia

App SportItalia per Smart TV

App per dispositivi mobili Android e iOS

Nessuna trasmissione è prevista su Sky, DAZN o NOW.

Probabili formazioni: test per titolari e nuove soluzioni

Avellino (4-3-1-2):

Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Palumbo, Armellino; D’Andrea; Panico, Lescano

Allenatore: Biancolino

Lazio (4-3-3):

Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro

Allenatore: Sarri

Tra i biancocelesti si attendono segnali dai nuovi acquisti come Provstgaard e Dele-Bashiru, oltre a minuti importanti per Pedro e Castellanos. Possibile spazio anche a gara in corso per i giovani provenienti dalla Primavera.

Curiosità sul Memorial Criscitiello

Il Memorial è intitolato al giornalista e dirigente sportivo Sandro Criscitiello, figura storica del giornalismo sportivo campano e padre di Michele Criscitiello. L’evento nasce con l’intento di coniugare calcio e memoria, portando squadre di rilievo nazionale a confrontarsi in un contesto amichevole ma significativo.

Quando si gioca Avellino-Lazio

Data : Sabato 26 luglio 2025

: Sabato 26 luglio 2025 Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Benito Stirpe, Frosinone

: Benito Stirpe, Frosinone Competizione: Amichevole estiva – Memorial Sandro Criscitiello

La sfida rappresenta uno dei test più probanti del precampionato biancoceleste, mentre per l’Avellino è un’occasione unica per confrontarsi con un’avversaria di Serie A e misurare l’efficacia del lavoro svolto in ritiro.

Resta aggiornato su tutte le amichevoli estive delle squadre italiane: questo Avellino-Lazio promette spettacolo e risposte importanti.