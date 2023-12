Video Gol Highlights Atletico Madrid-Lazio 2-0 e Sintesi 13-12-2023

Video Gol e Highlights di Atletico Madrid – Lazio 2-0, 6° giornata Champions League 2023/24: Griezmann e Lino assicurano il primo posto ai Colchoneros nel girone

Un match che si è deciso nei primi minuti di gioco. Al sesto minuto vanno in vantaggio i padroni di casa e da quel momento la formazione biancoceleste non è più riuscita a recuperare.

La qualificazione era già stata ottenuta, i biancocelesti pensano al campionato e a recuperare posizioni per tornare nella zona Champions League.

Atletico Madrid-Lazio, 6° giornata di Champions League

Sintesi di Atletico Madrid-Lazio 2-0:

VANTAGGIO ATLETICO MADRID! Appena partito il match, al sesto minuto vanno in vantaggio i padroni di casa! Assist preciso di Lino, conclusione precisa con il destro di Griezmann, sulla quale non può nulla Provedel!

Sei minuti più tardi si fanno vedere gli ospiti in avanti. Una conclusione di Zaccagni, che si mette in proprio, si accentra e va a concludere con il destro. La sfera, però, termina a lato.

Non fioccano le occasioni, visto che la formazione di Simeone si difende con ordine non lasciando grandi opportunità agli uomini di Sarri.

Al venticinquesimo minuto di gioco ottimo spunto sulla sinistra di Luis Alberto, il quale riesce a trovare Immobile. La conclusione del centravanti non riesce a trovare lo specchio della porta!

Poco dopo la mezz’ora si riaffacciano i padroni di casa. Questa volta con Lino, il quale arriva alla conclusione dalla breve distanza e su cui Provedel si dimostra attento!

Cinque minuti più tardi si ripetono i padroni di casa, con una conclusione di testa di Witsel da ottima posizione. La sua conclusione, però, finisce di poco a lato della porta biancoceleste.

Prima del fischio del primo tempo c’è la possibilità di vedere una rete annullata all’Atletico Madrid di Hermoso per fuorigioco attivo di Lino.

RADDOPPIO DELL’ATLETICO MADRID! Gran conclusione di Lino con il destro che batte Provedel all’incrocio dei pali! Nulla da fare per il portiere biancoceleste!

A un quarto d’ora dal termine occasione ancora per i padroni di casa. Morata si ritrova la porta spalancata, ma non riesce a concludere in rete!

La partita termina qui, con il successo degli uomini di Simeone!

Highlights e Video Gol di Atletico Madrid-Lazio 2–0 :

Tabellino di Atletico Madrid-Lazio 2–0:

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic (68′ st Azpilicueta), Gimenez (46′ st Soyuncu), Hermoso, Lino; De Paul, Witsel (63′ st Koke), Saul; Correa (63′ st Morata), Griezmann (46′ st Depay). All. Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (58′ st Lazzari), Casale, Gila, Hysaj (70′ st Luca Pellegrini); Guendouzi, Vecino, Luis Alberto (63′ st Kamada); Pedro (58′ st Felipe Anderson), Immobile (63′ st Castellanos), Zaccagni. All. Sarri

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Olanda)

Marcatori: 6′ pt Griezmann (AM), 51′ st Lino (AM)

Assist: 6′ pt Lino (AM)

Ammoniti: Pedro (L), Gimenez (AM), Marusic (L) Guendouzi (L)

Espulsioni: –