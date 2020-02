Atletico-Liverpool in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-2-2020

Torna finalmente in campo la Champions League con l’andata delle prime gare valevoli per gli ottavi di finale. Domani alle 21:00, al Wanda Metropolitano di Madrid, Atletico-Liverpool.

Dopo due mesi di agognante astinenza torna finalmente in campo la Champions League con le gare di andata degli ottavi di finale. Una delle gare più attese di questa prima settimana è sicuramente quella tra i colchoneros del Cholo Simeone e i Reds di Jurgen Klopp.

Gli spagnoli, come ricorderete, sono giunti secondi nel girone D alle spalle della Juventus, mentre gli inglesi hanno vinto il raggruppamento E che comprendeva anche il Napoli, al tempo allenato ancora da Carlo Ancelotti.

Con una Premier ormai in tasca, gli uomini di Klopp proveranno a ripetere il trionfo dello scorso anno. Quelli di Simeone, dal canto loro, in piena lotta per il quarto posto in Liga, cercheranno invece di affermarsi in una competizione che li ha visti perdenti in finale nel 2014 e nel 2016.

Le ultime sulle formazioni di Atletico Madrid e Liverpool

Per quanto riguarda le formazioni, l’Atletico Madrid dovrebbe schierarsi con il suo classico 4-4-2. Oblak quindi in porta con, davanti a lui, Vrsaljko, Savic, Hermoso e Lodi. A centrocampo spazio a Koke, Llorente, Thomas e Saul. In attacco la coppia formata da Vitolo e Correa.

Il Liverpool dovrebbe invece presentarsi con il suo tipico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Alisson in porta. A fargli da scudo, Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson. Centrocampo a tre con Keita, Henderson e Wijnaldum. Davanti il trio delle meraviglie costituito da Salah, Firmino e Mané.

Atletico-Liverpool (Photo Credit: pagina FB Atlético de Madrid)

Probabili formazioni Atletico-Liverpool

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Llorente, Thomas, Saul; Correa, Vitolo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Come vedere Atletico-Liverpool in TV e streaming

Atletico-Liverpool, con fischio d’inizio fissato alle 21:00, sarà visibile via satellite su Sky Sport Uno ed in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà possibile assistere al match anche via streaming attraverso l’app, Sky Go.

Precedenti e statistiche

Atletico Madrid e Liverpool, nel corso della storia, si sono incontrate appena 4 volte. Il bilancio è in perfetta parità: 1 vittoria degli spagnoli, 2 pareggi ed 1 vittoria degli inglesi. Anche il conteggio dei gol realizzati è uguale: 4 a testa.

