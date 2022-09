Atletica, Gimbo Tamberi vince la sua seconda Diamond League

Atletica, Tamberi conquista nuovamente la Diamond League: a Zurigo, il campione olimpico in carica salta la misura di 2,34 m e si aggiudica il secondo diamante consecutivo. Roberta Bruni, primatista italiana di salto con l’asta, è quarta.

Si è conclusa, a Zurigo, la tredicesima e ultima tappa della Diamond League 2022. Il circuito più importante dell’atletica leggera incorona ancora una volta Gianmarco Tamberi. Il saltatore italiano, campione europeo ed olimpico in carica, si aggiudica la tappa con la misura di 2,34 m, centrata al secondo tentativo, e si piazza davanti all’americano JuVaughn Harrison (stessa misura, ma al terzo tentativo) e al canadese Django Lovett, che si ferma alla misura di 2,27. Tra i sei atleti finalisti, anche il cocampione olimpico, il qatariota Mutaz Barshim, che incappa in una serata “no” e si ferma a 2,18.

Per “Gimbo” è il miglior modo di festeggiare le fresche nozze con la compagna Chiara Bontempi, celebrate lo scorso 1 settembre. Il lieto evento non ha distolto il campione marchigiano dai propri obiettivi, come lui stesso ha ammesso in un post ironico pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Perché hai deciso di venire qui a Zurigo, invece di andartene dritto in luna di miele? Prima il lavoro”.

Un lavoro che Tamberi ha completato in maniera egregia, col salto migliore di una stagione in cui ha ottenuto anche l’oro continentale a Berlino (saltando 2,30 m), oltre ad altri piazzamenti di prestigio, come il terzo posto nel Golden Gala di Roma.

Gianmarco Tamberi festeggia la vittoria al meeting di Zurigo. Dal profilo Instagram dell’atleta

Roberta Bruni: dal record italiano al quarto posto in Svizzera

Buona prova anche per Roberta Bruni: l’astista italiana, che quest’anno ha ritoccato per ben due volte il record italiano (4.71, in giugno, a Barletta, 4.72, pochi giorni fa, a Rovereto) ha saltato la misura di 4,61, infortunandosi alla mano nel tentativo (fallito) di saltare il 4,71.

Prestazione che le vale il quarto posto alle spalle della slovena Tina Sutej (stessa misura, ma con un tentativo in meno). L’atleta capitolina si è detta soddisfatta per un salto che “Alza la media stagionale, all’ultima gara dell’anno. Quarto posto, e quattro punti (di sutura ndr) in più sulla mano. Grazie atletica per tutte le emozioni che mi regali”.