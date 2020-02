Atalanta-Valencia in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 19-2-2020

Meno di 72 ore alla partita della storia per l’Atalanta, che si giocherà a San Siro la gara d’andata dei suoi primi storici ottavi di finale nella Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni:Gasperini con il tridente titolare, mentre in casa Valencia sarà assente l’ex romanista Florenzi. Ecco come vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

L’attesa è agli sgoccioli per l’Atalanta, che mercoledì si giocherà il primo tempo di questi ottavi di finale di Champions League contro il Valencia. Gli uomini di Gasperini, sulle ali del loro sogno, sperano di conquistare il pass per i quarti.

Ultime sulle formazioni di Atalanta-Valencia:

Giampiero Gasperini vuole capitalizzare al massimo la gara di andata e andare a giocarsi tutto al Mestalla nella gara di ritorno. L’undici titolare sarà il classico schierato con il 3-4-2-1, con Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa di fronte a Gollini e a centrocampo Castagne (favorito su Hateboer) e Gosens esterni, con De Roon e Freuler interni. In attacco ci sarà Zapata come unica punta, supportato da Papu Gomez e Ilicic.

Atteggiamento coperto e prudente per il Valencia, tra le cui fila non ci sarà l’ex romanista Florenzi, bloccato dalla varicella. Il tecnico Celades schiererà un 4-4-2, volto a limitare il più possibile l’Atalanta e a cercare un risultato positivo che consenta di affrontare la gara di ritorno con maggiore tranquillità. A centrocampo spicca, tra gli altri, la presenza dell’ex interista Kondogbia, che insieme a Soler, Ferran Torres e Dani Parejo comporrà la linea mediana. In difesa, di fronte al portiere Juame, ci saranno Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gaya. In attacco la coppia Maxi Gomez-Guedes.

Probabili formazioni Atalanta-Valencia:

Atalanta(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Valencia(4-4-2): Juame; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia; Maxi Gomez, Guedes.

Come vedere Atalanta-Valencia in Diretta TV e Streming Live:

La partita tra Atalanta e Valencia, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e che si giocherà mercoledì 19 febbraio alle ore 21, sarà visibile su Sky al canale Sky Sport 1 oppure Sky Calcio 2.

Precedenti e statistiche Atalanta-Valencia:

Si tratta di una sfida inedita per le due squadre, che nel corso della loro storia non si sono mai incrociate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA