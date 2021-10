Atalanta-Udinese dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 24-10-2021

Dove vedere Atalanta-Udinese, match valido per la 9°giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 24 ottobre alle 12:30 al Gewiss Stadium . Atalanta Udinese sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Il lunch match della nona giornata di Serie A vede sfidarsi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’Udinese di Luca Gotti.

L’Atalanta viene da un risultato amaro in Champions League. La Dea era in vantaggio per ben due reti contro il Manchester United ma, alla fine, i Red Devils sono riusciti nel rimontare per 3-2 grazie alla rete della vittoria di Ronaldo. In campionato, gli orobici, invece, hanno trionfato per 4-1 contro l’Empoli al Castellani ed attualmente sono a 14 punti assieme a Lazio e Juventus.

Parabola discendente per l’Udinese. I friulani avevano iniziato davvero bene il campionato con due vittorie ed un pareggio prima della sconfitta pesante per 4-0 contro il Napoli. Da lì in poi i friulani hanno totalizzato tre sconfitte e due pareggi di cui l’ultimo contro il Bologna. I bianconeri sono a 9 punti.

Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta TV e streaming

Partita: Atalanta-Udinese

Atalanta-Udinese Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Atalanta-Udinese, match della 9°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Atalanta – Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta – Udinese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Atalanta Udinese è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Atalanta Udinese sarà a cura di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Atalanta-Udinese in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni

4-2-3-1 per l’Atalanta. In porta Musso mentre davanti all’argentino la difesa potrebbe prevedere Lovato e Palomino mentre sulle fasce spazio a Zappacosta e Maehle. Per il centrocampo, Gasperini potrebbe affiancarsi a De Roon e Freuler. Nella trequarti potrebbero esserci dal primo minuto Malinovskyi, Pasalic e Muriel. In attacco l’unica punta Zapata.

L’Udinese risponde con un 3-5-1-1 con Silvestri tra i pali mentre nel reparto difensivo Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo Molina, Arslan, Wallace con Makengo e Stryger Larsen. In attacco il duo Pussetto e Beto.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Wallace, Makengo, Stryger Larsen; Pussetto; Beto.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso campionato. Alla Dacia Arena è terminata 1-1 con le reti prima di Pereyra per l’Udinese e poi Pessina. A Bergamo a trionfare è stata proprio l’Atalanta con doppietta di Muriel e gol di Zapata. Per i friulani Stryger Larsen e Pereyra.

