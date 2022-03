Atalanta-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 3-4-2022

Dove vedere Atalanta-Napoli trentunesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 3 aprile 2022 ore 15.00. La partita Atalanta-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Con la delusione per la mancata qualificazione al mondiale dell’Italia di Roberto Mancini ancora da digerire, la Serie A si prepara a tornare in campo nel weekend con la trentunesima giornata di campionato che inizierà sabato alle 15.00 con Spezia-Venezia e terminerà lunedì alle 20.45 con la sfida tra Milan e Bologna.

Atalanta-Napoli, trentunesima giornata Serie A 3-4-2022

In mezzo, ovviamente, tutte le altre gare, tra le quali spiccano sicuramente Atalanta-Napoli e Juventus-Inter. In queste righe concentreremo la nostra attenzione sulla sfida del Gewiss Stadium dove la Dea di Gian Piero Gasperini, quinta in classifica con 51 punti, a meno otto dalla zona Champions, riceve il Napoli di Luciano Spalletti, secondo in graduatoria con 63 punti, a meno tre dalla capolista, Milan.

I tre punti in palio domenica alle 15.00 valgono chiaramente tantissimo tanto per gli orobici, chiamati al successo per continuare a mantenere vivo l’obiettivo quarto posto (ricordiamo che i bergamaschi devono ancora recuperare la gara col Torino non disputata lo scorso 6 gennaio), quanto per i partenopei, pronti a tutto pur di continuare ad alimentare un sogno scudetto che all’ombra del Vesuvio manca ormai da 32 anni.

Come vedere Atalanta-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Atalanta-Napoli

Competizione: Serie A

Data: domenica 3 aprile 2022

Orario: 15.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Atalanta-Napoli sarà visibile, a partire dalle 15.00. di domenica 3 aprile 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra nerazzurri e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita del Gewiss Stadium sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra orobici e partenopei è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Atalanta-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Napoli

La radiocronaca di Atalanta-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Musso in porta. Davanti a lui, Djimsiti, Demiral e Palomino. Centrocampo a quattro con Hateboer, Freuler, De Roon e Zappacosta. Sulla trequarti, Koopmeiners e Malinovskyi. In attacco, l’unica punta, Muriel.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Mario Rui, Juan Jesus, Koulibaly e Malcuit. A centrocampo spazio a Lobotka e Fabian Ruiz. Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti. Davanti, l’unico perno offensivo, Mertens.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Mario Rui, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atalanta e Napoli sono complessivamente 117 (101 in Serie A, 6 in Serie B, 10 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 33 vittorie dei nerazzurri, 49 degli azzurri e 35 pareggi. 126 i gol segnati dagli orobici, 158 quelli messi a referto dai partenopei.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Atalanta 2-3 dello scorso 4 dicembre (Serie A 2021-2022). L’ultima sfida al Gewiss Stadium, invece, risale ad Atalanta-Napoli 4-2 del 21 febbraio 2021 (Serie A 2020-2021). Esclusa la vittoria interna per 4-1 del 17 ottobre 2020 (Serie A 2020-2021), i campani non vincono in casa dei bergamaschi dall’1-2 del 3 dicembre 2018 (Serie A 2018-2019). Quanto ai pareggi, infine, l’ultimo in terra lombarda è l’1-1 del 29 ottobre 2014 (Serie A 2014-2015).