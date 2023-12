Atalanta-Milan 3-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Sconfitta pesante”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, al termine della sconfitta del “suo” Milan, contro l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

Pioli parla della partita di oggi: “L’inferiorità numerica ti crea dei problemi nei minuti finali, però bisogna essere più attenti e lucidi nelle scelte difensive. Abbiamo perso il pallone, non abbiamo seguito gli uomini… Errori che stasera ci costano tanto. “Quando si prendono tre gol vuol dire che non abbiamo lavorato bene di squadra in fase difensiva e in quelle situazioni lì”.

Gli infortuni o l’inferiorità numerica, secondo lo stesso allenatore rossonero, non sono alibi. Il Milan poteva e doveva fare di più. Anche se vanno riconosciuti i meriti dell’Atalanta, che ha meritato la vittoria.

Nonostante la sconfitta, Pioli non vede tutto negativo e anzi, vede alcune cose positive, specialmente nella prestazioni di alcuni singoli. Ora le testa va immediatamente alla sfida di Champions League, contro il Newcastle.

L’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara anche che, in determinate situazioni, Jovic e Giroud possono anche giocare insieme. Però andrebbe modificata qualcosa nel centrocampo e sugli esterni laterali.

Il Milan, secondo Pioli, deve migliorare, cercando di fare molto di più di quello che sta facendo. Sarebbe importante arrivare tra le prime 4, ma il tecnico rossonero vorrebbe che i suoi ragazzi facessero qualcosa in più.

Pioli parla anche del recupero di Leao, in vista della sfida di Champions League, contro il Newcastle: “La qualificazione non dipende solo da noi ma con una vittoria sappiamo che in Europa ci rimaniamo. Leao dovrebbe stare bene, oggi ha fatto un buon allenamento. Domani si aggrega alla squadra, dovrebbe star bene e pronto per giocare”.