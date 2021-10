Atalanta-Lazio dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 30-10-2021

Dove vedere Atalanta-Lazio, 11° Giornata di Serie A 2021-2022 Sabato 30 Ottobre 2021 ore 15:00. La partita Atalanta-Lazio sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce dalla bella vittoria esterna di mercoledì contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che l’ha riportata al quinto posto in classifica con 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara a ricevere oggi, tra le mura amiche del Gewiss Stadium, l’altalenante Lazio di Maurizio Sarri che giunge in terra orobica dal successo interno di misura, di tre giorni fa, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Atalanta-Lazio, 11° giornata Serie A 30-10-2021.

I tre punti in palio questo pomeriggio valgono ovviamente tantissimo per entrambe le formazioni che, come detto, reduci dai rispettivi successi nel turno infrasettimanale, sono alla ricerca di quella continuità di rendimento che farebbe comodo soprattutto in chiave Champions.

Come vedere Atalanta-Lazio in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Atalanta-Lazio

Competizione: Serie A (11° giornata)

Data: sabato 30 ottobre 2021

Orario: 15:00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Atalanta-Lazio sarà visibile, a partire dalle 15:00 di sabato 30 ottobre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra nerazzurri e biancocelesti sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Gewiss Stadium sarà di Ricky Buscaglia con commento tecnico di Alessandro Budel.

Altro metodo per assistere alla sfida tra bergamaschi e capitolini è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Atalanta-Lazio sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Lazio

La radiocronaca di Atalanta-Lazio sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Musso in porta. Davanti a lui, Demiral, De Roon e Lovato. A centrocampo spazio a Zappacosta, Freuler, Koopmeiners e Maehle con Pasalic sulla trequarti a fare da supporto alla coppia d’attacco formata da Ilicic e Zapata.

Sarri dovrebbe invece optare per il suo classico 4-3-3. Reina quindi in porta con, a fargli da scudo, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Centrocampo a tre con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Basic. In attacco, il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Demiral, De Roon, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Precedenti e Statistiche

I precedente tra Atalanta e Lazio sono complessivamente 123 (106 In Serie A, 6 in Serie B, 11 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 39 vittorie dei nerazzurri, 37 dei biancocelesti e 47 pareggi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni, nonché l’ultimo giocato in terra bergamasca, risale ad Atalanta-Lazio 1-3 dello scorso 31 gennaio (Serie A 2020-2021). L’ultima vittoria casalinga della Dea risale invece al 3-2 di quattro giorni prima (quarti di finale Coppa Italia 2020-2021). Per quanto riguarda il campionato, gli orobici non battono in casa propria i capitolini dal 3-2 del 24 giugno 2020 (Serie A 2019-2020).

