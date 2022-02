Atalanta-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 13-2-2022

Dove vedere Atalanta-Juventus venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 13 febbraio 2022 ore 20.45. La partita Atalanta-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce dalla bella vittoria interna della settimana scorsa contro il Verona di Igor Tudor, la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 45 punti, si prepara ad affrontare, al Gewiss Stadium, in occasione della venticinquesima giornata di campionato in Serie A, la triste Atalanta di Gian Piero Gasperini che, quinta in graduatoria con 43 punti ed una partita in meno, giunge all’appuntamento coi bianconeri da una striscia di due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre gare di campionato disputate.

Atalanta-Juventus, venticinquesima giornata Serie A 13-2-2022.

Visti i differenti stati di forma, la Vecchia Signora parte leggermente favorita sulla Dea che, a secco di vittorie dal 2-6 all’Udinese dello scorso 9 gennaio, è l’ultima squadra contro la quale i piemontesi hanno perso in campionato. Dopo la disfatta contro gli orobici dello scorso 27 novembre, Dybala e compagni hanno infatti inanellato una serie di sette vittorie e tre pareggi che li ha portati in piena zona Champions League a più due proprio sui nerazzurri che, in attesa di sapere quando verrà recuperato il match con il Torino non disputato il giorno dell’Epifania, proveranno a dire la loro per ottenere un successo interno che manca addirittura dal 4-0 al Venezia del 30 novembre scorso.

Come vedere Atalanta-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Atalanta-Juventus

Competizione: Serie A

Data: domenica 13 febbraio 2022

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Atalanta-Juventus sarà visibile, a partire dalle 20.45 di domenica 13 febbraio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra nerazzurri e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Gewiss Stadium sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Altro metodo per assistere alla sfida tra orobici e piemontesi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Atalanta-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Juventus

La radiocronaca di Atalanta-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Atalanta-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Rossi in porta. Davanti a lui, Toloi, Demiral e Palomino. A centrocampo spazio a Zappacosta, Freuler, De Roon e Maehle. Sulla trequarti, Malinovskyi e Pasalic. In attacco, l’unica punta, Muriel.

Allegri dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Danilo, De Ligt, Bonucci e De Sciglio. Centrocampo a tre con Zakaria, Locatelli e McKennie. In attacco, il tridente composto da Dybala, Vlahovic e Morata.

Atalanta (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atalanta e Juventus sono complessivamente 138 (126 in Serie A, 12 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 16 vittorie dei nerazzurri, 78 dei bianconeri e 44 pareggi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Atalanta 0-1 del 27 novembre scorso (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Gewiss Stadium, invece, risale ad Atalanta-Juventus 1-0 del 18 aprile 2021 (Serie A 2020-2021). Esclusa la vittoria per 1-2 nella finale di Coppa Italia, giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 19 maggio 2021, la Vecchia Signora non batte la Dea dall’1-3 del 23 novembre 2019 (Serie A 2019-2020). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo in terra orobica è il 2-2 del 26 dicembre 2018 (Serie A 2018-2019).

