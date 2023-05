Atalanta-Juventus, dove vedere il match valido per la 34esima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 07 maggio alle ore 12:30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Atalanta-Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, oltre che in diretta Streaming su DAZN, su Now e Sky Go per gli abbonati ad entrambe le piattaforme.

Atalanta-Juventus, trentaquattresima giornata Serie A 2022/23.

Atalanta-Juventus. Bianconeri reduci da una vittoria contro il Lecce nel consueto corto muso di allegriana memoria. Un 2-1 che non lascia del tutto alcune ombre che si addensano sul gruppo, su di una formazione non proprio al cento per cento, con un accesso ad una finale europea in palio dopo sei anni esatti da quel 3 giugno 2017, un giorno nefasto per i colori bianconeri.

Una nota positiva è rappresentata dal ritorno al gol di Vlahovic, dopo 784 minuti di astinenza. Il gioco della formazione bianconera non lo aiuta, inoltre il tecnico non ha molto apprezzato un suo atteggiamento avuto nel match giocato contro il Bologna domenica scorsa. Non si abbassava sufficientemente in fase di non possesso, mentre quando il pallone era dei bianconeri non veniva incontro ai compagni per garantire un appoggio in fase di costruzione.

Le dichiarazioni del tecnico fanno capire come per lui sia cambiato il contesto e quindi le difficoltà aumentano:

“Ha fatto un gol straordinario. Ha finito la partita in crescendo, a campo aperto nel duello corpo a corpo e sono contento per lui. Purtroppo si è scontrato con una realtà con cui non si era mai scontrato. Alla Fiorentina tutto andava bene, non aveva toppato, ma questo fa parte della carriera di tutti. Doveva rimanere sereno, spero per lui sia un punto di ripartenza” Atalanta-Juventus. Ancora tenogno banco le prestazioni offensive dei bianconeri. L’attacco, sicuramente, è un aspetto che è mancato molto in questa stagione. Di fronte avranno il terzo migliore attacco della Serie A, davanti a loro solo Napoli e Inter. La formazione di Gasperini è reduce da tre successi consecutivi, più che mai intenzionata a conquistare un posto nella massima competizione continentale. Ci sono solo due punti che la separano da questo obiettivo.

Atalanta – Juventus

Atalanta Juventus dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus Data: 07 maggio

07 maggio Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Sky Sport Uno (Canale 201) Sky Sport Calcio (Canale 202), Sky Sport 4K (Canale 213)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now tv

Atalanta-Juventus, match valido per la 34esima giornata di Serie A sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN, sy Sky Go e Now Tv. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console. È possibile farlo sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Atalanta-Juventus sarà visibile anche in tv grazie al collegamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K per i suoi abbonati.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Su Sky potranno sentire gli ospiti in studio commentare i risultati e vedere gli highlights della partita,

Atalanta Juventus dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta Juventus le ultimissime

Per i bianconeri conferma in avanti per Vlahovic dopo la rete realizzata contro il Lecce. Al sua fianco, come di consueto Di Maria. Quindi in difesa spazio per Gatti a fare da terzo assieme a Bremer e Danilo. Cuadrado e Kostic saranno a presidiare le fasce.

Per la Dea Gasperini conferma Zapata in avanti dal primo minuto. Hojlund non è ancora pienamente disponibile. Zappacosta in rete contro lo Spezia e Maehle sulle fasce, mentre al centro della difesa davanti a Musso ci sarano Toloi, Scalvini e Djimsiti.

Atalanta Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Zapata. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri