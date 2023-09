Atalanta-Juventus dove vedere il match valido per la 7ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 1 ottobre alle ore 18:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Atalanta-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Atalanta-Juventus, settima giornata Serie A 01-10-2023

Atalanta-Juventus. Entrambe hanno vinto i loro match nella scorsa giornata. Bianconeri che hanno sudato più del previsto per sconfiggere un Lecce ben organizzato. Alla fine la marcatura di Milik è stata decisiva per le sorti dell’incontro. Nerazzurri che hanno vinto in maniera più convincente a Verona, senza rischiare, grazie alla marcatura siglata nei minuti iniziali della partita da Koopmeiners.

Il mister bianconero è soddisfatto dei progressi visti in campo dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Meno errori individuali, in fase difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni create. Un mix vincente per la formazione torinese, ora a meno 2 dalle capoliste Milan e Inter appaiate a quota 15. Inoltre, ha sottolineato come si debba giocare meno volte il pallone indietro, così come ad un minuto dalla fine non si doveva permettere la possibilità agli ospiti di mettere palloni pericolosi in area.

Atalanta-Juventus. Insomma, il mister è sempre attento ai dettagli, vuole cercare di vedere una squadra più attenta, matura, in grado di gestire le partite nei novanti minuti.

Di fronte una dea che sta piano piano carburando, con due successi di fila e un ottimo quarto posto a tre punti dalle capoliste. L’ultima partita ha visto i primi tre punti conquistati dalla formazione nerazzurra lontano dal Gewiss Stadium. Le sue parole al termine di quella sfida lasciano uno spazio per il miglioramento, dato che non è completamente soddisfatto della parte tecnica, pur abbiano dimostrato di avere un’anima:

“La fase difensiva ha fatto bene concedendo pochissimo. Abbiamo dovuto accettare i loro lanci lunghi, ma la difesa si è comportata bene concedendo poco o niente. Potevamo giocare meglio sulle ripartenze, abbiamo sprecato tecnicamente per fare qualcosa in più. Mi aspettavo più coraggio nel gioco. Abbiamo dimostrato di avere un’anima, ma non è stata una buona partita tecnicamente. Dobbiamo avere il coraggio di giocare, serve più fiducia tecnicamente. Vincevamo 1-0, potevamo fare di più e vorrei dai miei giocatori un maggior coraggio dal punto di vista tecnico”

Ora c’è il test dei bianconeri davanti al proprio pubblico, un prova difficile e affascinante allo stesso tempo.

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 1 Ottobre

1 Ottobre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Atalanta-Juventus match della 7ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Atalanta-Juventus è a cura di (ancora da ufficializzare) affiancato da (ancora da ufficializzare) al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Atalanta Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta-Juventus, le ultimissime

Gasperini schiererà il tridente difensivo composto da Kolasinac, Toloi e Djimsiti di fronte a Carnesecchi. Quindi, in mezzo al campo i due centrali saranno Ederson e De Roon . Nella trequarti il perno sarà molto probabilmente Koopmeiners che avrà il compito di servire assist invitanti per il duo De Keteleare, Lookman

Allegri vuole affidarsi alla coppia d’attacco Milik-Chiesa, relegando ancora in panchina Vlahovic. In difesa conferma per Szczesny tra i pali, con Rugani, Bremer e Danilo come terzetto difensivo. A centrocampo la novità di quest’ultimo periodo è l’impiego di McKennie come giocatore sulla fascia sinistra. Il tecnico non si fida totalmente di Weah, perciò il rimpiazzo di Cuadrado al momento è lui. Cambiaso sarà utilizzato nella corsia di destra, con al centro Locatelli, Rabiot e Fagioli.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Kolasinac, Toloi; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.