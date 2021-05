Arsenal-Villarreal: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 6-5-2021

Dove vedere Arsenal-Villarreal, semifinale di ritorno di Europa League, giovedì 6 Maggio alle 21:00. La partita Arsenal-Villareal sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Sky Sport 251, TV8, Sky Go e Now Tv.

Messi in archivio i rispettivi impegni di campionato che le hanno viste vincere rispettivamente contro Newcastle e Getafe, Arsenal e Villarreal sono pronte ad affrontarsi, nella fantastica cornice dell’Emirates Stadium di Londra, nel ritorno delle semifinali di Europa League che dirà chi tra gunners e sottomarino giallo andrà ad affrontare, nella finale di Danzica del 26 maggio, la vincente di Roma-Manchester United. Si parte dal 2-1 di sette giorni fa in favore degli spagnoli.

Arsenaò-Villarreal, semifinale di ritorno Europa League 06-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Arsenal e Villarreal

Per quanto riguarda le formazioni, Arteta dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Leno in porta. Davanti a lui, Chambers, Holding, Pablo Marí e Xhaka. A centrocampo spazio a Elneny e Partey con Smith Rowe, Ødegaard e Saka sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Aubameyang.

Emery dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Rulli quindi in porta con, a fargli da schermo, Foyth, Albiol, Torres e Pedraza. Centrocampo a tre con Parejo, Coquelin e Trigueros. In attacco il tridente formato da Gerard Moreno, Alcácer e Chukwueze.

Probabili formazioni Arsenal-Villarreal

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey; Smith Rowe, Ødegaard, Saka; Aubameyang.

Villarreal (4-4-3): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcácer, Chukwueze.

Come vedere Arsenal-Villarreal in diretta tv e streaming

Partita: Arsenal-Villarreal

Data: giovedì 6 maggio 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Sky Sport 251, Tv 8

Streaming: Sky Go, Now Tv

Arsenal-Villarreal sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport 251 ed in chiaro su Tv8. Via streaming, invece, il match tra inglesi e spagnoli sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Arsenal e Villarreal sono complessivamente 5 (4 in Champions League, 1 in Europa League) con un bilancio che dice 2 successi dei gunners, 1 del sottomarino giallo e 2 pareggi. 6 i gol segnati dagli inglesi, 3 quelli messi a referto dagli spagnoli.

Il precedente più recente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata in Spagna la settimana scorsa, terminata 2-1 in favore dei ragazzi di Unai Emery. L’ultimo precedente in terra inglese è invece Arsenal-Villarreal 3-0 dell’aprile 2009 (ritorno quarti di finale Champions League 2008-2009).

Quello di giovedì sera sarà il sesto confronto ufficiale tra le due formazioni che non si sono mai affrontate nella fase a gironi di una competizione europea. Come l’Arsenal che non ha mai vinto in casa dei gialli (due pareggi e una sconfitta), anche il Villarreal non si è mai affermato in terra d’Albione (due sconfitte).

