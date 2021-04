Video Gol Highlights Villarreal-Arsenal 2-1: Sintesi 29-4-2021

Video Gol e Highlights Villareal-Arsenal 2-1, Andata Semifinali Europa League: la sblocca Trigueros, raddoppia Albiol, espulsi Ceballos e Capoue, segna anche Pepe su rigore

Il Villareal batte l’Arsenal all’Estadio de la Ceramica di Villareal, conosciuto anche come Estadio Madrigal, nella sfida d’andata delle semifinali di Europa League.

Vittoria schiacciante per gli spagnoli, che ipotecano la qualificazione in finale. Eppure, c’è ancora speranza per gli inglesi, visto che tenteranno la rimonta in casa la prossima settimana.

Sintesi di Villarreal-Arsenal 2-1

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, riuscendo a far uscire gli ospiti dalla propria metà campo, visto che gli avversari tentano un pressing molto aggressivo che, di fatto, è solo controproducente.

Infatti, al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Trigueros, al termine di una bellissima azione personale di Chukwuenze.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, provano a reagire, ma sono senza idee, tranne qualche giocata personale di Odegaard.

I padroni di casa ne approfittano per calare il raddoppio al 30′ minuto con lo stacco imperioso di testa di Albiol su sviluppi di un calcio piazzato dopo la sponda di Moreno.

Il secondo gol taglia le gambe agli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore e sfiorano il tris con Moreno prima e Paco Alcacer poi, sul quale è bravissimo Leno, dopo la decisione del VAR di cancellare il rigore agli avversari al 35′ minuto, annullato per il fallo di mano di Pepe.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, nonostante la voglia degli ospiti di raddrizzare la partita, almeno nei primi minuti.

Infatti, dopo un tentativo di Pepe, piove sul bagnato per gli ospiti, che sono costretti a chiudere in inferiorituà numerica per l’espulsione di Ceballos al 58′ minuto per doppia ammonizione.

L’uomo in più permette ai padroni di casa una migliore gestione del possesso palla e del risultato, senza lesinare le sortite offensivo con i soliti Chukwuenze e Moreno, sempre pericolosissimi negli ultimi metri.

Proprio quando la partita sembra avviarsi verso la sua naturale conclusione, al 73′ minuto gli ospiti riaprono la partita accorciando il risultato con il calcio di rigore di Pepe, fischiato dall’arbitro per un fallo di Trigueros.

La partita cambia radicalmente al 78′ minuto, quando viene espulso anche Capoue per doppia ammonizione, ristabilendo la parità numerica.

Nel finale c’è ancora tempo per due clamorose occasioni: la prima per i padroni di casa, ma Moreno è impreciso; la seconda per gli ospiti, ma Aubameyang spara addosso a Rulli, che fa bella figura.

Highlights e Video Gol di Villarreal-Arsenal 2-1

Tabellino di Villarreal-Arsenal 2-1

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth (70’ Gaspar), Albiol, Torres, Pedraza (80’ Moreno); Parejo, Capoue, Trigueros (80’ Moi Gomez); Moreno, Alcacer (45’ Coquelin), Chukwueze. All. Emery.

ARSENAL (3-5-1-1): Leno; Chambers, Holding, Marì; Xhaka, Partey, Ceballos, Saka (86’ Aubameyang); Smith Rowe (94’ Elneny) Odegaard (63’ Martinelli); Pépé (94’ Willian). All. Arteta.

Arbitro: Artur Dias.

Gol: 6’ Trigueros (V), 29’ Albiol (V), 73’ rig. Pèpè (A)

Assist: Chukwueze (V), Moreno (V)

Ammoniti: Torres (V), Partey (A), Aubameyang (A)

Espulsi: Ceballos (A), Capoue (V)

Infortuni: Foyth (V)

