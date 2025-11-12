Arsenal vicina a ingaggiare Maurizio Micheli, capo scout del Napoli: trattativa in fase avanzata

Arsenal - Stadiosport.it

Secondo diverse fonti internazionali, tra cui BBC Sport e The Athletic, l’Arsenal sarebbe molto vicino a ingaggiare Maurizio Micheli, attuale capo scout del Napoli, per affidargli un ruolo di primo piano nel reparto di reclutamento. Le trattative sarebbero in una fase avanzata, con l’accordo ormai prossimo alla definizione.

Un colpo importante per i Gunners

Per il club londinese si tratterebbe di un acquisto di grande rilievo sul piano dirigenziale. Micheli, 57 anni, è considerato uno dei talent scout italiani più esperti e competenti, con una lunga carriera alle spalle e un fiuto particolare per i talenti emergenti.

Durante la sua esperienza a Napoli, è stato decisivo nello scoprire giocatori come Marek Hamsik, Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia, tre nomi che hanno segnato un’epoca recente del club partenopeo e contribuito alla conquista di due Scudetti.

Dalla Serie A alla Premier League

Micheli aveva iniziato la sua carriera da osservatore all’Udinese, per poi diventare direttore sportivo del Brescia tra il 2010 e il 2011.

È entrato a far parte della rete scouting del Napoli nel 2010, restando fino al 2015, prima di passare a Hellas Verona e Bologna. Nel 2018 è tornato all’ombra del Vesuvio, contribuendo alla costruzione della squadra che sotto la guida di Luciano Spalletti ha riportato il tricolore a Napoli dopo oltre trent’anni.

Arsenal in piena ristrutturazione dirigenziale

L’arrivo di Micheli si inserirebbe nel riassetto interno dell’Arsenal, che negli ultimi dodici mesi ha perso figure chiave come il direttore sportivo Edu Gaspar e il responsabile del reclutamento Jason Ayto. Il club londinese, spinto dall’ambizione di restare stabilmente ai vertici della Premier League, vuole rinforzare la propria struttura tecnica con profili di esperienza internazionale.

Micheli, l’uomo più corteggiato d’Italia

Non è la prima volta che il dirigente partenopeo viene associato a un trasferimento. Già nel 2024 la Juventus aveva tentato di portarlo a Torino, senza successo.

Il suo possibile passaggio in Inghilterra rappresenterebbe una perdita pesante per il Napoli, ma anche una grande opportunità professionale per Micheli, che andrebbe a confrontarsi con uno dei campionati più competitivi e ricchi del mondo.

Se le trattative verranno concluse positivamente, l’Arsenal potrà contare su una delle menti più brillanti dello scouting europeo, capace di combinare conoscenza dei mercati, intuizione tecnica e competenze gestionali maturate in oltre vent’anni di lavoro nel calcio italiano.

