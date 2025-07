Spesso e volentieri i migliori alleati per mantenerci in forma e in salute arrivano proprio dalle piante e dai super food. È il caso dell’arancio amaro. Scopriamone di più!

Il frutto dell’arancio dolce è un frutto molto apprezzato sia dal punto di vista nutrizionale che sotto in profilo del sapore, ma non si può dire lo stesso dell’arancio amaro.

Poco apprezzato in termini di sapore, l’arancio amaro (o meglio la scorza del frutto, le foglie e i fiori del Citrus aurantium) viene usato in ambito fitoterapico e cosmetico.

Cos’è l’arancio amaro?

Per capire se e quando usare i prodotti a base di arancio amaro è indispensabile fare un passo indietro e conoscere meglio questo ingrediente prezioso.

L’arancio amaro o melangolo (nome botanico Citrus aurantium) è una pianta orientale appartenente alla famiglia delle Rutaceae che cresce in Paesi del bacino Mediterraneo, Sud Italia compreso.

Basta dare uno sguardo a una pianta di arancio amaro messa a coltivazione per capire cosa la distingue dall’arancio dolce (Citrus sinesins): buccia più ruvida, profumo intenso di buccia, fiori e foglie e sapore amaro della polpa dell’arancia amara.

Arancio amaro: Proprietà

Le proprietà benefiche sono legate ai suoi costituenti: vitamine, limonene, citroflavonoidi, sinefrina, cumarine, fucocumarine, oli essenziali di arancio amaro, tanto per fare un esempio. A cosa serve l’arancio amaro?

Infiammazioni – Il linalolo interagisce con il sistema colinergico, gestendo le infiammazioni di articolazioni e muscoli sul nascere.

– Il linalolo interagisce con il sistema colinergico, gestendo le infiammazioni di articolazioni e muscoli sul nascere. Dolore – La capacità del principio attivo linalolo di agire su le terminazioni nervose responsabili del dolore percepito dona un sollievo immediato.

– La capacità del principio attivo linalolo di agire su le terminazioni nervose responsabili del dolore percepito dona un sollievo immediato. Digestione – Da un lato il sapore marcato sollecita la produzione di saliva e succhi gastrici mentre dall’altro lato la vitamina C promuove l’acidità gastrica necessaria al meccanismo digestivo.

– Da un lato il sapore marcato sollecita la produzione di saliva e succhi gastrici mentre dall’altro lato la vitamina C promuove l’acidità gastrica necessaria al meccanismo digestivo. Secchezza pelle – La presenza di niacina sollecita la produzione di molecole lipidiche nel derma e favorisce la riparazione e l’idratazione delle zone secche della pelle, specie se affetta da psoriasi.

– La presenza di niacina sollecita la produzione di molecole lipidiche nel derma e favorisce la riparazione e l’idratazione delle zone secche della pelle, specie se affetta da psoriasi. Cellulite – Il mix di principi attivi sviluppa un’azione lipolitica superficiale che tende a migliorare la pelle rovinata dall’accumulo di cellulite.

– Il mix di principi attivi sviluppa un’azione lipolitica superficiale che tende a migliorare la pelle rovinata dall’accumulo di cellulite. Obesità – Si tende a consigliare l’ arancio amaro per dimagrire in quanto si comporta come un brucia grassi per via della capacità della sinefrina di stimolare la termogenesi e di riduce sensibilmente l’assunzione di cibo.

– Si tende a consigliare l’ in quanto si comporta come un brucia grassi per via della capacità della sinefrina di stimolare la termogenesi e di riduce sensibilmente l’assunzione di cibo. Insonnia – I preparati a base di foglie e/o foglie hanno la capacità di rilassare la muscolatura e liberare la tensione nervosa. A cosa serve il Citrus aurantium ? A conciliare il sonno.

– I preparati a base di foglie e/o foglie hanno la capacità di rilassare la muscolatura e liberare la tensione nervosa. ? A conciliare il sonno. Prestazioni sportive – Il melangolo è un valido alleato per chi pratica sport in quanto stimola la sintesi proteica, aumenta la massa muscolare e migliora le performance fisiche.

Arancio amaro come integratore o aiuto naturale

In commercio è possibile trovare prodotti e integratori contenenti esclusivamente o quantità importanti di arancio amaro: estratto secco, olio essenziale, compresse e capsule.

Estratto secco – I preparati a base di buccia, foglie e fiori di melangolo sono perfetti per preparare tisane, infusi e decotti per uso sia interno che esterno. Aiutano a combattere appetito, obesità, cellulite, infiammazioni.

– I preparati a base di buccia, foglie e fiori di sono perfetti per preparare tisane, infusi e decotti per uso sia interno che esterno. Aiutano a combattere appetito, obesità, cellulite, infiammazioni. Olio essenziale – L’ olio essenziale di arancio amaro può essere aggiunto a creme o altri oli essenziali e applicato sulla pelle per risolvere il problema della pelle secca e della cellulite. Se aggiunto in acqua può diventare un ottimo collutorio disinfettante. Vale lo stesso per i suffumigi per combattere l’infiammazione delle vie respiratorie.

– L’ può essere aggiunto a creme o altri oli essenziali e applicato sulla pelle per risolvere il problema della pelle secca e della cellulite. Se aggiunto in acqua può diventare un ottimo collutorio disinfettante. Vale lo stesso per i suffumigi per combattere l’infiammazione delle vie respiratorie. Integratori – Gli integratori di arancio amaro in compresse e capsule hanno la capacità di agire dall’interno per contrastare il senso di fame e l’obesità e migliorare le prestazioni fisiche.

La modalità d’uso e i dosaggi cambiano da prodotto a prodotto anche in base all’obiettivo da raggiungere e per questo sarebbe meglio seguire le indicazioni del produttore o chiedere il parere medico.

Considerando la presenza di sinefrina nel melangolo, però, sarebbe meglio non superare il dosaggio giornaliero di 800 ml.

Arancio amaro: Controindicazioni

L’uso di arancio amaro integratore è efficace e sicuro, ma potrebbe portare con sé una serie di effetti collaterali e controindicazioni a causa del mix di principi attivi..

L’assunzione per via orale è sconsigliata per chi soffre di pressione alta, cardiopatia, ipertiroidismo, gastrite, ulcere, gravidanza e allattamento.

Per quanto riguarda l’uso topico, invece, l’applicazione dei prodotti contenenti melangolo andrebbe evitata poco prima dell’esposizione del sole.

Inoltre sarebbe meglio chiedere al medico in caso di assunzione di terapie farmacologiche se si vuole evitarne l’interazione con i principi attivi dei medicinali.

Come scegliere il prodotto a base arancio amaro migliore

Non tutti i prodotti a base di Citrus aurantium sono uguali e valutare alcuni aspetti può aiutare a compiere una scelta azzeccata. Ecco qualche consiglio:

Tipologia – I prodotti a base di arancio amaro si presentano sotto forma di estratto secco, olio essenziale, compresse e capsule, ma la scelta dipende dall’obiettivo da raggiungere.

– I prodotti a base di si presentano sotto forma di estratto secco, olio essenziale, compresse e capsule, ma la scelta dipende dall’obiettivo da raggiungere. Componenti extra – La presenza di altri componenti può potenziare l’azione dell’ arancio amaro e aiuta a raggiungere l’obiettivo più velocemente. Un esempio? La taurina nei prodotti brucia grassi.

– La presenza di altri componenti può potenziare l’azione dell’ e aiuta a raggiungere l’obiettivo più velocemente. Un esempio? La taurina nei prodotti brucia grassi. Allergeni – La produzione dei prodotti contenenti Citrus aurantium in centri deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe far guadagnare alla composizione tracce di allergeni poco adatti a chi soffre di sensibilità e allergie particolari. Occhio all’INCI.

– La produzione dei prodotti contenenti in centri deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe far guadagnare alla composizione tracce di allergeni poco adatti a chi soffre di sensibilità e allergie particolari. Occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo dei prodotti cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzato dall’acquisto online.

Migliori integratori con arancio amaro su Amazon

Qual è il miglior integratore con arancio amaro? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma la valutazione dei suddetti aspetti può aiutare a fare la scelta giusta.

L’arancio amaro dove si compra? Per il resto è possibile acquistare i prodotto e gli integratori con Citrus aurantium in farmacia, in erboristeria oppure online.

Amazon offre alcuni dei prodotti migliori sul mercato e aiuta a scegliere quello giusto attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi a trovare il miglior prodotto o integratore con arancio amaro su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate dai consumatori.

Arancio Amaro Olio essenziale 100% Puro 10 ml - Uso interno Terapeutico Alimentare Diffusori Aromaterapia Cosmetica Cucina - Laborbio Olio esenziale 100% puro e naturale

Ottenuto da estrazione in corrente di vapore o spremitura a freddo

Utilizzo come aroma naturale per prodotti alimentari: 1 goccia ogni 100 gr/ml

Non contiene solventi

Indicato per massaggi diluito in un olio vegetale

Offerta Mystic Moments | Olio essenziale amaro arancione 100 ml - olio puro e naturale per diffusori, aromaterapia e massaggio miscele senza OGM vegano L'olio amaro all'arancia ha un profumo dolce e fresco ed è classificato come nota di punta; l'arancione si fonde bene con oli canforati, agrumi, alle erbe, floreali, menta, piccanti e legnosi

Come usare: gli oli profumati sono stati specificatamente formulati per essere adatti a saponi, candele, bombe da bagno, brucia oli, diffusori e articoli per la cura della pelle e dei capelli; non utilizzare sulla pelle non diluito

Varietà di oli: la collezione di oli profumati è disponibile in diversi formati per soddisfare le vostre esigenze; che tu acquisti per te, per un amico o per una persona cara, troverai il prodotto giusto

La bottiglia: imbottigliata nel Regno Unito; per aumentare la durata dell'olio essenziale, è stato realizzato in un flacone di vetro ambrato resistente ai raggi UV con un contagocce incorporato per l'applicazione

Ogni goccia corrisponde a circa 0,05 ml