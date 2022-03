Andata Quarti Champions League Canali TV: orari e formazioni 5-6/4/2022

Andata quarti di Champions League dove guardarli in diretta TV e streaming. I match si giocheranno nelle giornate del 5 e 6 aprile alle ore 21. Gli incontri saranno visibili su Sky, con la possibilità anche della copertura in chiaro su Canale 5. Chelsea-Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video.

La Champions League prosegue e giunge ai quarti di finale. Nessuna italiana è rimasta nella competizione, dopo le eliminazioni di Inter e Juventus. Ad aprire l’incontro è la sfida tra il Benfica, che ha eliminato l’Ajax agli ottavi ed il Liverpool che ha vinto proprio contro i nerazzurri. Nella stessa giornata, ed in contemporanea, c’è anche il match tra Atlético Madrid ed il Manchester City.

I Colchoneros hanno vinto per 1-0 contro il Manchester United, dopo l’1-1 dell’andata, ed affronteranno proprio l’altra squadra di Manchester che ha fatto piazza pulita con lo Sporting Lisbona già all’andata, imponendosi con un 5-0 rotondo. Una sfida davvero affascinante tra il Cholo Simeone, che sembra essersi ripreso in campionato, e Pep Guardiola che punta alla coppa dalla Grandi orecchie.

Nella giornata del 6 aprile, invece, c’è la sfida tra il Villareal che ha eliminato, a sorpresa, la Juventus ed il Bayern Monaco che ha strapazzato il Salisburgo per 7-1 dopo la sconfitta dell’andata. Ma l’attesa è tutta verso uno dei più grandi big match ossia quello tra Chelsea e Real Madrid. Carlo Ancelotti, dunque, affronterà il suo passato Blues mentre per Thomas Tuchel sarà una prova di grande maturità dopo un ottavo più che abbordabile contro il Lille.

Ecco il programma completo dei quarti:

Martedì 5 aprile

Ore 21.00 Benfica-Liverpool

Ore 21.00 Manchester City-Atlético Madrid

Mercoledì 6 aprile

Ore 21.00 Villareal-Bayern Monaco

Ore 21.00 Chelsea-Real Madrid

Dove seguire l’andata dei quarti di Champions League in diretta TV e streaming

I diritti della Champions League in Italia sono divisi tra diverse emittenti. I match saranno visibili su Sky mentre Chelsea-Real Madrid sarà un’esclusiva della piattaforma Prime Video. Altri incontri, invece, verranno trasmessi anche in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Benfica-Liverpool in diretta TV e streaming

Partita : Benfica-Liverpool

: Benfica-Liverpool Data : 5 marzo

: 5 marzo Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

Il Benfica scende in campo con un 4-4-2. Vlachodimos difenderà i pali mentre davanti a lui la difesa dovrebbe prevedere i centrali, ex Premier League, Otamendi e Vertonghen mentre sulle fasce Gilberto e Grimaldo. Per il centrocampo lusitano Everton e Taarabt giocheranno al fianco di Weigl e Rafa Silva. In attacco Nélson Veríssimosi si affida a Nunez e Gonçalo Ramos.

Il Liverpool risponde con un 4-3-3. Alisson tra i pali e la difesa con Matip e Van Dijk da centrali mentre sulle corsie laterali Alexander-Arnold assieme a Robertson. Il centrocampo di Jürgen Klopp dovrebbe prevedere Jones e Fabinho al fianco di T. Alcantara. Per l’attacco, gli insostituibili Salah e Diogo Jota.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton, Taarabt, Weigl, Rafa Silva; Nunez, Gonçalo Ramos.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, T. Alcantara; Salah, Diogo Jota.

Dove vedere Manchester City-Atlético Madrid in diretta TV e streaming

Partita : Manchester City-Atlético Madrid

: Manchester City-Atlético Madrid Data : 5 aprile

: 5 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), Canale 5

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite), Streaming: Sky Go, Mediasetplay

Pep Guardiola punta sul 4-3-3. Ederson in porta e davanti a lui la difesa con Stones, Fernandinho, Laporte e Zinchenko. Per la mediana dei Citizens, dovrebbero esserci dal primo minuto Bernardo Silva e Rodri con Gundogan. Per l’attacco, Sterling dovrebbe essere affianco a Gabriel Jesus e Grealish.

L’Atlético Madrid punta sul 3-5-2. Oblak portiere e con la difesa a tre che prevedrebbe Savic, Gimenez e Reinildo. A centrocampo, i Colchoneros puntano sui centrali Koke, Herrera e l’ex Udinese De Paul mentre sulle corsie laterali Llorente e Lodi. Nel reparto offensivo il duo Felix e Griezmann.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish

ATLÉTICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, Herrera, De Paul, Lodi; Felix, Griezmann.

Dove vedere Villareal-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

Partita : Villareal-Bayern Monaco

: Villareal-Bayern Monaco Data : 6 aprile

: 6 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

4-4-2 per il Villareal. Rulli a porta , Albiol e Pau Torres avranno le chiavi della difesa e come terzini Aurier e Estupinan. Per la mediana, il Sotto Marino Giallo punta su Yeremi Pino e Parejo assieme a Capoue e Trigueros. Per l’attacco l’attaccante proprietà del Tottenham, Lo Celso al fianco di Danjuma.

Il Bayern Monaco risponde con un 3-4-2-1. Neuer difenderà i pali e davanti a lui i difensori Pavard, Süle e L. Hernandez. Per il centrocampo Gnabry, Kimmich assieme a Musiala e Coman. Sulla trequarti dovrebbero esserci dal primo minuto T. Müller e Sané dietro l’unica punta Lewandowski.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Yeremi Pino, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso, Danjuma.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, L. Hernandez; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; T. Müller, Sané; Lewandowski.

Dove vedere Chelsea-Real Madrid in diretta TV e streaming

Partita : Chelsea-Real Madrid

: Chelsea-Real Madrid Data : 6 aprile

: 6 aprile Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : –

: Streaming: Prime Video

Il Chelsea sceglie un 3-5-2. Mendy a porta con la difesa che dovrebbe vedere come titolari Christensen, Silva e Rudiger. A centrocampo i centrali Kanté, Jorginho e Kovacic e come laterali Azpilicueta ed Alonso. Per l’attacco Havertz e Pulisic.

Carlo Ancelotti sceglie un 4-3-3. Courtois come portiere e davanti al belga la difesa con Carvajal, Militão, Alaba e Nacho Fernández. Per la mediana i favoriti sembrerebbero F.Valverde, Modric e Kroos. Terzetto anche in attacco con Asensio e Vinícius dietro la punta Benzema.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovacic, Alonso; Havertz, Pulisic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Nacho Fernández; F.Valverde, Modric, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius.