Ancelotti spiega l’esclusione di Neymar: “Scelta tecnica, non fisica”

Carlo Ancelotti ha chiarito i motivi che lo hanno portato a non convocare Neymar per le prossime partite del Brasile, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Seleção affronterà Cile e Bolivia rispettivamente il 5 e il 10 settembre 2025, ma il nome del fuoriclasse del Santos non compare tra i convocati, così come quelli degli ex giocatori del Real Madrid Vinicius Jr. e Rodrygo.

Il commissario tecnico italiano, presentato ufficialmente lo scorso 26 maggio 2025 come nuovo allenatore della nazionale brasiliana, ha sottolineato che si tratta esclusivamente di una scelta tecnica e non legata a problemi fisici.

“È una decisione tecnica, non dettata da problemi fisici,” ha dichiarato Ancelotti. “Nessuno mette in dubbio il talento di Neymar, ma abbiamo valutato diversi fattori, compresa la condizione fisica, la sua e quella degli altri.”

Ancelotti ha spiegato che la concorrenza interna per un posto in nazionale è altissima, con almeno 70 giocatori presi in considerazione per le convocazioni.

“C’è tantissima concorrenza,” ha proseguito il tecnico. “Abbiamo circa 70 calciatori che spingono per entrare in Seleção. Ho già in mente un gruppo consolidato per il Mondiale: l’errore più grande sarebbe sbagliare la lista dei 26 convocati. La qualità non manca, ma conta la forza del collettivo.”

Infine, Ancelotti ha ricordato quanto sia importante la prossima Coppa del Mondo per il Brasile: