Amichevoli Estive Serie A: quando giocano le 20 squadre e quali vedere in diretta su DAZN

Le squadre di Serie A hanno ripreso i ritiri Pre-Campionato e le amichevoli estive in vista della ripresa del Campionato fissata al week end del 24 agosto. Ci saranno diversi incontri interessanti per Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma.

Inter e Juventus di ritorno dal Mondiale per Club hanno ufficializzato il calendario delle loro amichevoli estive. I nerazzurri di Max Allegri affronteranno il Monaco l’8 agosto, il 12 il Monza ed il 16 l’Olympiakos.

La Juventus affronterà il 2 agosto alla Continassa la Reggiana e poi il Borussia Dortmund il 10.

Molte le sfide interessanti: da Everton-Roma a Lipsia-Atalanta e Napoli-Girona.

La Lazio di Sarri a fine luglio volerà in Turchia per due interessanti amichevoli contro il Fenerbahce il 30 ed il Galatasaray il 2 agosto.

Il Milan di Max Allegri è già in Asia e giocherà la prima amichevole importante il 23 luglio contro l’Arsenal a Singapore per poi affrontare il Liverpool il 26 a Honk Kong.

Sempre altre due amichevoli con squadre inglesi per il Milan in programma per i rossoneri il 9 agosto contro il Leeds e poi il Chelsea a Stamford Bridge.

Il Napoli di Antonio Conte Campione d’Italia affronterà il 3 agosto i francesi delo Stade Bretois e poi il 9 agosto il Girona. Infine test contro i greci dell’Olympiakos il 14.

La Roma di Giampiero Gasperini ha già ripreso i test amichevoli e ha affrontato il Trastevere vincendo 14 a 0.

Il 26 Luglio la Roma giocherà in Germania contro il Kaiserlautern mentre il 2 agosto sarà in Francia ad affrontare il Lens.

Infine prima dell’inizio del Campionato per la Roma ci saranno due test contro squadre inglesi: il 6 agosto contro l’Aston Villa ed il 9 contro l’Everton.

Mai come quest’anno i test in vista della prossima stagione sono molto attesi visti i numerosissimi cambi in panchina nella nuova Serie A ed i movimenti di calciomercato.

Le prime squadre di Serie A a scendere in campo per le amichevoli sono state Bologna, Verona, Fiorentina e Lazio che hanno affrontato le rispettive formazioni primavera.

La Fiorentina di Stefano Pioli ha battuto 8 a 0 i primavera al Viola Park mentra la Lazio di Sarri ha sconfitto 3 a 0 i suoi primavera con i gol di Pedro, Cancellieri e Basic.

Il Bologna di Italiano alla sua seconda uscita in amichevole ha sconfitto per 7 a 0 la formazione di Lega Pro della Virtus Verona. Ndoye dopo soli 20 secondi ha subito un intervento duro dal terzino avversario ed è stato costretto a uscire per infortunio, da valutare le sue condizioni.

Anche l’Hellas Verona alla sua seconda uscita ieri ha battuto con un netto 9 a 0 il Rovereto. Il neopromosso Pisa rifila un 7-0 alla Rappresentativa della Valle d’Aosta: a segno anche Louis Buffon, figlio di Gianluigi.

Ecco il quadro completo delle amichevoli delle squadre di Serie A:

ATALANTA

26 luglio, Atalanta-Atalanta U23 1-0

2 agosto, Lipsia-Atalanta 1-2

9 agosto, Colonia-Atalanta

16 agosto, Atalanta-Juventus

BOLOGNA

17 luglio, Bologna-Gitschber Jochtal 8-0

20 luglio, Bologna-Virtus Verona 7-0

26 luglio, triangolare: Bologna-Sudtirol 0-0

26 luglio, traingolare: Bologna-Sassuolo 2-1

1 agosto, Bologna-Vis Pesaro 2-3

2 agosto, Bologna-Levadiakos 3-2

9 agosto, Stoccarda-Bologna

16 agosto, Bologna-OFI Creta

CAGLIARI

19 luglio, Cagliari-Ospitaletto 3-1

23 luglio, Galatasaray-Cagliari 3-1

26 luglio, Hannover-Cagliari 2-0

2 agosto, Cagliari-St Etienne 1-0

9 agosto, Racing Santander-Cagliari

COMO

18 luglio, Como-Lille 3-2

23 luglio, Como-Al Ahli 3-1

27 luglio, Como-Ajax 3-0

10 agosto, Trofeo Gamper Barcellona-Como

CREMONESE

26 luglio, Cremonese-Torino 1-4

3 agosto, Cremonese-Pro Patria 3-0

FIORENTINA

20 luglio, Fiorentina-Fiorentina Primavera 8-0

24 luglio, Grosseto-Fiorentina 0-3

25 luglio, Fiorentina-Carrarese 2-0

3 agosto, Leicester-Fiorentina 2-0

5 agosto, Nottingham Forest-Fiorentina

9 agosto, Manchester United-Fiorentina

14 agosto, Fiorentina-Japan University FA

GENOA

16 luglio, Genoa-Fassa 13-0

26 luglio, Genoa-Mantova 3-2

31 luglio, Genoa-Villarreal 3-1 – Genoa-Oviedo 0-0 (3-5 ai rigori)

9 agosto, Rennes-Genoa

HELLAS VERONA

16 luglio, Hellas Verona-Top 22 Calcio Dilettanti Verona 6-0

20 luglio, Hellas Verona-ASD Rovereto 9-0

27 luglio, Hellas Verona-Virtus Verona 6-0

3 agosto, Sudtirol-Verona 2-2

INTER

3 agosto, Inter-Inter U23 7-2

8 agosto, Inter-Monaco

12 agosto, Inter-Monza

16 agosto, Inter-Olympiacos

JUVENTUS

2 agosto, Juventus-Reggiana 2-2

10 agosto, Borussia Dortmund-Juventus

13 agosto, Juventus-Juventus Next Gen

16 agosto, Atalanta-Juventus

LAZIO

20 luglio, Lazio-Primavera 3-0

26 luglio, Avellino-Lazio 0-1

30 luglio, Fenerbahçe-Lazio 1-0

2 agosto, Galatasaray-Lazio 2-2

9 agosto, Burnley-Lazio

16 agosto, Lazio-Olympiacos

LECCE

23 luglio, Lecce-Natz 11-0

27 luglio, Lecce-Spezia 2-1

31 luglio, Lecce-Emirati Arabi Uniti 1-3

3 agosto, Lecce-Carrarese 1-0

9 agosto, Monopoli-Lecce

MILAN

19 luglio, Milan-Milan Futuro 3-0

23 luglio, Arsenal-Milan 1-0

26 luglio, Liverpool-Milan 2-4

31 luglio, Perth Glory-Milan 0-9

9 agosto, Leeds-Milan

10 agosto, Chelsea-Milan

NAPOLI

22 luglio, Napoli-Arezzo 0-2

26 luglio, Napoli-Catanzaro 2-1

3 agosto, Napoli-Brest 1-2

4 agosto, Napoli-Casertana

9 agosto, Napoli-Girona

10 agosto, Napoli-Sorrento

14 agosto, Napoli-Olympiacos

PARMA

20 luglio, Parma-Parma U19 Primavera 3-2

26 luglio, Werder Brema-Parma 0-0

31 luglio, Real Club Deportivo Maiorca-Parma 1-1

1 agosto, Parma-Pro Vercelli 3-1

9 agosto, Heidenheim-Parma

PISA

20 luglio, Pisa-Rappresentativa Val d’Aosta 7-0

23 luglio, Pisa-Bra 5-0

27 luglio, Pisa-Pro Vercelli 1-0

30 luglio, Empoli-Pisa 2-3

5 agosto, Pisa-Bayer Leverkusen

8 agosto, Pisa-Augsburg

ROMA

19 luglio, Roma-Trastevere 14-0

24 luglio, Roma-Unipomezia 9-0

26 luglio, Kaiserslautern-Roma 0-1

31 luglio, Roma-Cannes 3-0

2 agosto, Lens-Roma 0-2

6 agosto, Aston Villa-Roma

9 agosto, Everton-Roma

SASSUOLO

15 luglio, Sassuolo-Real Vicenza 5-0

23 luglio, Sassuolo-Trento 3-0

26 luglio, triangolare: Sassuolo-Bologna 1-2

26 luglio, triangolare: Sassuolo-Sudtirol 1-1

5 agosto, Empoli-Sassuolo

9 agosto, Brest-Sassuolo

TORINO

19 luglio, Ingolstadt-Torino 1-1

26 luglio, Torino-Cremonese 4-1

30 luglio, Torino-Monaco 1-3

31 luglio, Torino-Monaco 1-3

9 agosto, Valencia-Torino

UDINESE

18 luglio, Udinese-NK Opatija 1-1

23 luglio, Udinese-Shabab Al Ahli 1-3

26 luglio, Udinese-Qatar 0-3

30 luglio, Udinese-Strasburgo 2-1

2 agosto, Twente-Udinese 0-1

9 agosto, Werder Brema-Udinese

