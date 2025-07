Amichevoli estive 2025 in TV: Inter, Juventus, Milan e Roma in chiaro su NOVE. Tutti i dettagli su date, orari e dirette

L’estate 2025 regala ai tifosi italiani un’ottima notizia: cinque grandi amichevoli internazionali con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Roma saranno visibili gratuitamente in chiaro su NOVE, grazie a un nuovo accordo siglato tra DAZN e Warner Bros. Discovery. L’intesa permette la trasmissione di alcuni match estivi selezionati senza abbonamento, aumentando così la visibilità delle principali squadre italiane in preparazione alla nuova stagione.

Ecco tutto il programma delle partite, tra dirette, differite e opzioni streaming per non perdersi nemmeno un minuto del precampionato delle big della Serie A.

Partite in diretta su NOVE

Due match verranno trasmessi in diretta televisiva su NOVE, offrendo a tutti la possibilità di seguire i test match in tempo reale:

Borussia Dortmund – Juventus : domenica 10 agosto, ore 17:30

: Inter – Olympiacos: sabato 16 agosto, ore 20:30

Queste sfide saranno visibili anche su DAZN in contemporanea, per chi preferisce seguire l’evento in streaming.

Amichevoli in differita su NOVE

Le altre tre partite saranno invece visibili in differita, sempre sul canale NOVE, con il seguente palinsesto:

Aston Villa – Roma : differita venerdì 8 agosto, ore 21:30 (diretta su DAZN mercoledì 6 agosto, ore 20:30 )

: differita (diretta su DAZN ) Chelsea – Milan : differita domenica 10 agosto, ore 21:30 (diretta su DAZN domenica 10 agosto, ore 17:00 )

: differita (diretta su DAZN ) Monaco – Inter: differita domenica 10 agosto, ore 17:30 (diretta su DAZN venerdì 8 agosto, ore 20:00)

Tutte le amichevoli in diretta su DAZN

Chi desidera seguire ogni partita in tempo reale potrà farlo tramite l’abbonamento a DAZN, dove tutti e cinque gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming. DAZN mantiene quindi la copertura completa di questa fase di preparazione, offrendo anche approfondimenti e interviste esclusive.

Perché queste amichevoli sono importanti

Queste sfide internazionali rappresentano un’occasione preziosa per valutare nuovi acquisti, moduli e condizioni fisiche prima dell’inizio della stagione ufficiale. In particolare:

La Juventus testerà la sua nuova difesa contro un Borussia Dortmund offensivo e spettacolare.

testerà la sua nuova difesa contro un Borussia Dortmund offensivo e spettacolare. L’Inter affronterà due impegni probanti con Monaco e Olympiacos , utili per rodare gli schemi di Inzaghi.

affronterà due impegni probanti con , utili per rodare gli schemi di Inzaghi. Il Milan sfiderà il Chelsea a Stamford Bridge, in un test di grande prestigio.

sfiderà il Chelsea a Stamford Bridge, in un test di grande prestigio. La Roma cercherà conferme contro l’Aston Villa, formazione solida della Premier League.

Oltre al valore tecnico, questi match sono anche un banco di prova mediatico, con le squadre impegnate a conquistare visibilità internazionale in vista di impegni europei e campionati sempre più competitivi.

Calendario completo DAZN + NOVE

Partita Diretta DAZN Differita NOVE Aston Villa – Roma Mercoledì 6 agosto, ore 20:30 Venerdì 8 agosto, ore 21:30 Monaco – Inter Venerdì 8 agosto, ore 20:00 Domenica 10 agosto, ore 17:30 Borussia Dortmund – Juventus Domenica 10 agosto, ore 17:30 Diretta anche su NOVE Chelsea – Milan Domenica 10 agosto, ore 17:00 Domenica 10 agosto, ore 21:30 Inter – Olympiacos Sabato 16 agosto, ore 20:30 Diretta anche su NOVE

Dove vedere le partite

In chiaro : Canale NOVE (digitale terrestre)

: Canale (digitale terrestre) In streaming: DAZN, per tutti gli abbonati

Consiglio per i tifosi

Per chi non ha un abbonamento a DAZN ma vuole comunque gustarsi il calcio estivo delle big italiane, le trasmissioni su NOVE rappresentano una grande occasione. Inoltre, chi segue le partite in differita potrà approfittare dell’orario serale, ideale per una visione rilassata dopo una giornata estiva.

Continua a seguire StadioSport.it per aggiornamenti su formazioni, infortuni, dichiarazioni dei tecnici e analisi tecniche dopo ogni gara.