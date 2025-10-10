Ambrosini: Modric mi ricorda Maldini per carisma, ma Pirlo resta unico

massimo-ambrosini - Stadiosport.it

L’ex capitano del Milan Massimo Ambrosini ha tracciato un interessante parallelo tra Luka Modric e due sue leggendarie ex colonne rossonere: Andrea Pirlo e Paolo Maldini. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Ambrosini ha spiegato che, pur condividendo con Pirlo alcune caratteristiche tecniche, il campione croato del Real Madrid gli ricorda soprattutto Maldini per la presenza carismatica e l’aura che trasmette in campo.

Modric come Maldini per leadership e carisma

“Per il carisma e le vibrazioni che Modric trasmette quando è in campo, direi che assomiglia più a Maldini,” ha dichiarato Ambrosini. “Andrea [Pirlo] è stato unico al mondo per il modo in cui interpretava il ruolo dal punto di vista tecnico. Ma le sensazioni che Luka dà in partita, la sua capacità di guidare la squadra con la sola presenza, mi ricordano Paolo, il mio grande capitano.”

Un paragone di grande peso, che sottolinea quanto Modric – a 39 anni e ancora protagonista in campo – venga percepito come una figura di leadership silenziosa ma potente, in grado di trascinare i compagni non solo con il talento ma anche con l’esempio.

Ambrosini sul Milan di oggi: fiducia in Pulisic e Gimenez, avviso a Leao

Nel corso dell’intervista, Ambrosini ha anche commentato il momento attuale del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sul reparto offensivo.

Ha espresso parole di elogio per Christian Pulisic, che “ha portato equilibrio e concretezza al gioco offensivo,” e per Santiago Gimenez, considerato “un attaccante moderno, intelligente e già pronto per il calcio europeo di alto livello.”

Tuttavia, Ambrosini ha lanciato anche un monito a Rafael Leao: “Rafa dovrà adattarsi al nuovo atteggiamento del gruppo, più pragmatico e meno istintivo. Se riuscirà a incanalare la sua creatività nel sistema di Allegri, potrà diventare ancora più decisivo.”

Con il suo sguardo da ex capitano e da osservatore tecnico, Ambrosini continua a essere una voce rispettata nell’ambiente rossonero, capace di leggere le dinamiche tra personalità, tecnica e leadership che definiscono i grandi campioni di ieri e di oggi.

