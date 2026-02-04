Allegri soddisfatto ma prudente dopo Bologna-Milan 0-3: “C’è ancora margine di crescita”

Massimiliano Allegri guarda avanti nonostante il largo successo del suo Milan, capace di imporsi 3-0 in trasferta contro il Bologna pur dovendo rinunciare a Rafael Leao, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Una vittoria netta, arrivata in una serata tutt’altro che semplice, che ha allungato la striscia di imbattibilità rossonera in Serie A a 22 partite consecutive.

Al Dall’Ara, il Milan ha chiuso la pratica grazie alle reti di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot, costruendo un successo mai realmente in discussione. Una prestazione solida, soprattutto considerando l’inedita coppia offensiva schierata da Allegri, con Nkunku e Loftus-Cheek insieme dal primo minuto per la prima volta.

Nel post partita ai microfoni di DAZN, Allegri ha elogiato apertamente i due protagonisti offensivi, sottolineando come la loro qualità abbia facilitato il piano gara. Nkunku e Loftus-Cheek, ha spiegato, sono giocatori di altissimo livello, capaci di dare profondità, tenere il pallone e permettere alla squadra di sviluppare gioco anche contro un avversario organizzato come il Bologna. L’allenatore ha ricordato come la partita andasse affrontata con grande attenzione, vista la solidità difensiva e la pericolosità dei rossoblù, elogiando la prova complessiva della squadra sia in fase offensiva sia nella gestione difensiva.

Nonostante il risultato rotondo, Allegri non si è detto completamente soddisfatto. A suo giudizio, il Milan può ancora crescere nella gestione del possesso, migliorando la qualità delle scelte e la continuità del gioco con la palla tra i piedi. Il tecnico ha ribadito che la prestazione è stata positiva, ma che il margine di miglioramento resta ampio, soprattutto in vista degli obiettivi stagionali.

Interrogato sugli aspetti che ha apprezzato maggiormente, Allegri ha posto l’accento sull’importanza di aver raggiunto quota 50 punti in campionato, traguardo intermedio fondamentale nel percorso verso la qualificazione alla Champions League. Ha inoltre evidenziato la solidità mostrata nel finale, quando il Milan ha saputo difendere il vantaggio senza concedere nulla, sottolineando come mantenere la porta inviolata sia sempre un segnale incoraggiante.

Lo sguardo dell’allenatore rossonero è però già rivolto al futuro. La stagione è ancora lunga e serviranno molti altri punti per centrare l’obiettivo europeo. Allegri ha infine ricordato come la pausa del prossimo weekend possa essere utile per recuperare energie e, soprattutto, per sperare di ritrovare l’intera rosa a disposizione nelle prossime settimane.