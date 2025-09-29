Allegri elogia lo spirito del Milan dopo il 2-1 al Napoli: “Modric vince i duelli con l’intelligenza”

Il Milan di Massimiliano Allegri supera il Napoli a San Siro per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa, e conquista la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico rossonero ha sottolineato la prova di carattere dei suoi uomini e l’importanza dell’esperienza di Luka Modric, decisivo anche in fase difensiva.

Primo tempo perfetto, poi la sofferenza in dieci

L’avvio rossonero è stato da sogno: nei primi 31 minuti, uno straordinario Christian Pulisic ha confezionato l’assist per il gol di Saelemaekers e poi ha firmato personalmente il raddoppio. La partita ha preso una svolta al 60’, quando Estupiñán è stato espulso per fallo su Di Lorenzo. Dal dischetto, Kevin De Bruyne ha accorciato le distanze, e nel recupero David Neres ha persino sfiorato il pareggio colpendo il legno.

Al termine della gara, Allegri ha commentato a DAZN Italia:

“È stata una prova importante e molto difficile contro un Napoli di qualità. Il primo tempo è stato ottimo, nel secondo abbiamo dovuto stringere i denti in dieci. Sono situazioni in cui rischi di concedere occasioni, ma i ragazzi hanno fatto bene. Questo è solo l’inizio, godiamoci la vittoria, poi da domani penseremo alla prossima partita.”

Vittoria di carattere e continuità di risultati

Il Milan ha così centrato il quinto successo di fila, con uno score di 11 gol fatti e solo 1 subito. Allegri tiene però i piedi per terra:

“Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti con una vittoria meritata contro una squadra forte. Sapere soffrire nei momenti di pressione è fondamentale: con questo spirito diventa più facile vincere.”

Leao, Nkunku e le nuove soluzioni tattiche

Tra le note liete, il ritorno in campo in Serie A di Rafael Leao, rientrato dopo l’infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia il 17 agosto. Anche Nkunku sta recuperando, e il tecnico conta di avere presto tutti gli attaccanti a disposizione.

“Abbiamo tanti giocatori offensivi da impiegare in ruoli diversi. Con Leao fuori e l’arrivo di Rabiot, abbiamo provato il 3-5-2. In estate, contro Liverpool e Arsenal, avevamo schierato Loftus-Cheek e Pulisic larghi, con Leao davanti. Dipende dalle caratteristiche dei trequartisti: alcuni più offensivi, altri più difensivi. In allenamento testiamo soluzioni diverse per avere alternative in stagione.”

Modric, qualità ed esperienza

Nonostante i suoi 40 anni, Luka Modric si sta rivelando prezioso non solo per la regia ma anche per la fase di contenimento:

“Averlo davanti alla difesa porta qualità e intelligenza. Sa chiudere le linee di passaggio e recuperare palla con le intercettazioni più che con i contrasti. È un valore aggiunto enorme per la squadra.”

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Milan raggiunge Napoli e Roma a quota 12 punti in vetta alla classifica. Un risultato importante, soprattutto dopo il ko all’esordio con la Cremonese.

“Il calcio è strano: contro la Cremonese Maignan non fece una parata, pagammo due disattenzioni e occasioni sprecate. Era la prima partita, ma più giocheremo insieme e più crescerà l’intesa.”

Il prossimo appuntamento sarà di altissimo livello: la sfida contro la Juventus, ex squadra di Allegri.

“È una partita speciale. Ci sono stato da entrambe le parti: prima al Milan, poi alla Juve e ora di nuovo qui. È sempre una sfida affascinante.”

