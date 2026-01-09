Allegri dopo Milan-Genoa 1-1: “Lezione di maturità, ci è mancata la pazienza”

Massimiliano Allegri ha definito “una lezione di maturità” il pareggio per 1-1 del AC Milan contro il Genoa CFC, maturato giovedì sera a San Siro nella 19ª giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha sottolineato come alla sua squadra sia mancata la pazienza necessaria per scardinare il blocco basso degli ospiti, rischiando anche di perdere nel finale.

Un primo tempo complicato e la rimonta nel recupero

La gara si è messa subito in salita per il Milan, colpito nel primo tempo dal gol di Lorenzo Colombo. I rossoneri hanno faticato a trovare spazi contro un Genoa compatto e ordinato, andando all’intervallo sotto nel punteggio. Nella ripresa l’intensità degli ospiti è calata e il Milan ha aumentato la pressione, ma senza riuscire a essere realmente lucido negli ultimi metri. Il pareggio è arrivato solo al 92’, con Rafael Leao che ha trovato la zampata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il rigore sbagliato e il rischio beffa

Nel finale convulso il Genoa ha avuto addirittura la possibilità di portare via tutti e tre i punti. Nicolae Stanciu si è presentato dal dischetto con l’ultima occasione della partita, ma ha calciato alto sopra la traversa, salvando il Milan da una sconfitta che sarebbe stata pesantissima per classifica e morale.

Le parole di Allegri dopo il match

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Allegri ha analizzato con lucidità il risultato: “Nel calcio si prende quello che arriva. Dobbiamo cogliere gli aspetti positivi. Loro sono stati molto bravi a chiuderci gli spazi, noi ci siamo comunque trovati in situazioni favorevoli, ma abbiamo concesso un gol evitabile. Contro squadre che difendono basse serve più pazienza, altrimenti ti esponi alle ripartenze, come è successo stasera”.

Il tecnico ha ribadito il concetto: “È una lezione di maturità se vogliamo centrare l’obiettivo del quarto posto. Siamo stati troppo frettolosi, e la fretta non porta da nessuna parte”.

Classifica e prossimo impegno

Il pareggio lascia il Milan a tre punti di distanza dai cugini dell’Inter, che restano in testa alla classifica al termine del girone di andata. “È un momento importante e difficile”, ha aggiunto Allegri. “Dobbiamo restare calmi contro chiunque. È un peccato non aver vinto in casa, abbiamo tirato tanto ma senza efficacia. Paradossalmente siamo stati anche fortunati perché potevamo perdere”.

Lo sguardo ora è rivolto alla prossima trasferta: “A Firenze avremo quasi tutti a disposizione e saremo pronti”.

Focus su Leao

In chiusura, Allegri ha commentato la prova del suo numero dieci: “Non è al massimo della condizione fisica. In due o tre situazioni poteva fare meglio, ma è rimasto sempre dentro la partita e alla fine ha segnato. Questo è quello che conta”.

I migliori bookmaker