Allarme Coronavirus: rinviate 88 partite tra cui Ascoli-Cremonese

Sono ben 88 le partite rinviate in Lombardia per l’emergenza del Coronavirus. Dopo le 42 gare dei diversi campionati, dall’eccellenza alle juniores e giovanili femminili, la Lega Dilettanti ha aggiornato la lista delle partite posticipate, che sale così ad 88 delle 502 in programma.

Successivamente, la Lega Serie B ha rinviato la gara tra Ascoli-Cremonese, che era in programma per oggi 22 febbraio alle ore 15 presso Cino e Lillo Del Luca.

Anche nel volley sono state rinviate molte partite nei diversi gironi, sia per quanto riguarda la pallavolo maschile che femminile.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha dichiarato di essere in contatto in queste ore con le autorità che hanno il compito di prevenire e prendere iniziative. Lo sport, afferma, deve adeguarsi alle direttive delle autorià locali.

La situazione è comunque in continua evoluzione e ci saranno aggiornamenti nelle ore seguenti.

