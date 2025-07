Addio Rios, benvenuto Ferguson: Massara rivoluziona la Roma

Trattativa Rios definitivamente chiusa tra Rome e Palmeiras con il centrocampista che va verso il Benfica. Dopo El Aynaoui Massara chiude anche per Ferguson dal Brighton che in serata è atteso nella Capitale per la firma e le visite mediche.

La Roma ha deciso di ritirarsi dalla corsa a Rios, centrocampista del Palmeiras. Nonostante l’ultimo rilancio da 30 milioni di euro e una proposta contrattuale importante, il giocatore ha continuato a tergiversare, cambiando più volte posizione nel corso della trattativa. Le ragioni non sarebbero economiche, ma legate a preferenze di vita: il calciatore sarebbe vicino al Benfica, dove troverebbe un contesto più affine alle sue esigenze personali.

Davanti a questi continui tentennamenti, Massara ha preferito interrompere ogni contatto, ribadendo una linea condivisa da Gasperini, Ranieri e i Friedkin: la nuova Roma vuole solo giocatori realmente convinti del progetto tecnico.

Calciomercato Roma: Ferguson atteso a Trigoria

La Roma alza il ritmo sul mercato estivo e affida al direttore sportivo Ricky Massara l’attuazione di un piano che punta a rinforzare la rosa in modo rapido ed efficace. Dopo l’arrivo di Neil El Aynaoui, il prossimo colpo è già programmato: si tratta di Evan Ferguson, giovane attaccante del Brighton, considerato uno dei profili più promettenti del calcio europeo.

Il talento irlandese, classe 2004, è atteso nella Capitale già nelle prossime ore. L’accordo tra le parti è stato definito sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinati obiettivi individuali, come presenze, gol e assist. L’investimento potenziale è importante: tra 30 e 35 milioni, cifra che testimonia la fiducia del club nelle capacità del giovane centravanti.

Ferguson arriva per affiancare Dovbyk, ma non si esclude che possa anche contendergli il ruolo da titolare. Il giocatore ha rifiutato numerose offerte da Spagna, Portogallo, Scozia e perfino dalla Premier League, pur di mantenere la parola data alla Roma. Un gesto che ha colpito profondamente la dirigenza, sempre più orientata a puntare su calciatori motivati e realmente desiderosi di indossare la maglia giallorossa.

Nuova offerta per Wesley: l’accordo con il Flamengo è ad un passo

Per la fascia destra, la dirigenza giallorossa continua a lavorare con decisione per chiudere l’operazione Wesley, esterno del Flamengo. Dopo la prima proposta da 20 milioni più bonus, rifiutata dal club brasiliano, la Roma ha rilanciato con un’offerta da 25 milioni più bonus, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano.

L’accordo è sempre più vicino, ma il Flamengo ha precisato che libererà il giocatore solo dopo aver individuato un sostituto all’altezza. Wesley, dal canto suo, ha manifestato apertamente la volontà di trasferirsi in Serie A e ha rifiutato offerte dalla Russia e dallo Zenit San Pietroburgo. In un post pubblicato su Instagram, ha scritto: “Tudo por voces” accompagnato da cuori giallorossi, lasciando pochi dubbi sulle sue intenzioni.

La Roma dunque spinge sull’acceleratore, con un progetto che mescola ambizione e selettività, puntando su profili di qualità ma soprattutto motivati. Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiudere operazioni cruciali e dare a Gasperini una rosa sempre più competitiva.