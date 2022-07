I composti presenti in molti super food sono stati sfruttati dal mondo degli integratori per aiutarci a mantenerci in forma e in salute. È il caso dell’acido malico. A cosa serve esattamente?

Un’alimentazione varia ed equilibrata rappresenta un aiuto prezioso per salvaguardare la salute e per restare in forma. Tuttavia non è sempre sufficiente a raggiungere tali obiettivi.

La regola resta la stessa anche in caso di frutta e verdura: non esagerare. Sì, contengono composti preziosi come l’acido malico, ma potrebbero “costare” sotto altri aspetti (es. livelli di zucchero e iperattività intestinale).

Per questo motivo il mondo degli integratori ha studiato varie formule integrative in grado di evitare un consumo eccessivo per fare il pieno di composti preziosi e per godere dei benefici di questi super food.

Tra i composti più apprezzati per qualità e benefici c’è sicuramente l’acido malico, un componente presente in vari tipi di frutta e verdura e anche nel vino.

Cos’è l’acido malico?

L’acido malico non è altro che un acido dicarbossilico contenuto in vari tipi di frutta e verdura e prodotto a livello endogeno dall’organismo per creare energia.

Per capire meglio, diciamo che questo acido organico determina il gusto aspro e amarognolo tipico dei frutti più acerbi e acidi.

Dove si trova l’acido malico? Mele verdi, prugne, ribes, mirtilli, lamponi, uva, pere, ananas, pesche, albicocche, pomodori, rabarbaro e altri ancora. L’acido malico si trova anche nel vino.

Per il resto, invece, l’acido malico è caratterizzato da una struttura cristallina, privo di colore e solubile in acqua.

Acido malico: Proprietà e benefici

Le proprietà di questo composto e i suoi benefici sono talmente eccezionali da aver incuriosito il mondo degli integratori. A cosa serve l’acido malico? Quali sono le sue proprietà terapeutiche?

Energetico – L’acido organico contribuisce al metabolismo dell’adenosina trifosfato ATP, cioè l’elemento fondamentale per la produzione dell’energia. È un toccasana per il recupero post-workout e i periodi di convalescenza.

– L’acido organico contribuisce al metabolismo dell’adenosina trifosfato ATP, cioè l’elemento fondamentale per la produzione dell’energia. È un toccasana per il recupero post-workout e i periodi di convalescenza. Disintossicante – Questo acido sviluppa un’azione chelante che attira a sé i metalli pesanti accumulati nel corpo e favorisce la disintossicazione dell’organismo.

– Questo acido sviluppa un’azione chelante che attira a sé i metalli pesanti accumulati nel corpo e favorisce la disintossicazione dell’organismo. Antisettico – Il composto sviluppa un effetto antisettico in grado di diminuire la carica batterica nella bocca. Inoltre stimola la produzione di saliva e migliora la salute del cavo orale.

– Il composto sviluppa un effetto antisettico in grado di diminuire la carica batterica nella bocca. Inoltre stimola la produzione di saliva e migliora la salute del cavo orale. Anti-age – La capacità dell’acido di chiudere i pori ed esfoliare consente di ottenere una pelle più liscia e più fresca se viene a contatto diretto. Insomma l’ acido malico è un toccasana per la pelle .

– La capacità dell’acido di chiudere i pori ed esfoliare consente di ottenere una pelle più liscia e più fresca se viene a contatto diretto. Insomma l’ è un toccasana per la . Digestivo – L’acido fornisce una quantità di idrogeno sufficiente a realizzare l’acidificazione dello stomaco e a migliorare l’assorbimento di alcuni nutrienti.

– L’acido fornisce una quantità di idrogeno sufficiente a realizzare l’acidificazione dello stomaco e a migliorare l’assorbimento di alcuni nutrienti. Anti-xerostomia – Il composto, stimolando la produzione di saliva, aiuta a tenere a bada i sintomi della xerostomia o “bocca secca” causata da una malattia o un uso eccessivo di farmaci.

Acido malico come integratore

L’acido malico viene usato come integratore alimentare in compresse, capsule o polvere grazie agli effetti benefici che sviluppa sull’organismo.

Non solo integratori. A sfruttare il composto è anche l’industria alimentare e le aziende produttrici di prodotti per l’igiene personale.

Per esempio, dato la proprietà conservante, viene utilizzato come additivo in prodotti da forno, pasticceria, prodotti confezionati, conserve, marmellate e bevande.

Le proprietà antisettiche dell’acido vengono sfruttare anche nella produzione di prodotti per l’igiene orale, primi tra tutti i dentifrici e i collutori.

E ancora, considerando la capacità esfoliante, il composto viene usato nella formulazione dei vari prodotti per la cura personale.

L’acido malico è un toccasana anche per i capelli. Questo composto, essendo capace di penetrare nel capello e idratare dall’interno, viene inserito nella composizione di molti shampoo e sieri per capelli secchi.

Acido malico: Controindicazioni

L’acido malico fa male? L’acido malico è sicuro, specie se assunto secondo il dosaggio consigliato. Vale lo stesso per i prodotti a uso topico.

Un sovra dosaggio o un uso scorretto dei prodotti potrebbe comportare qualche piccolo di sturbo: mal di testa, nausea e dissenteria nel promo caso e irritazioni nel secondo caso.

Per quanto riguarda le controindicazioni, non essendoci molte informazioni, sarebbe meglio chiedere il parere medico in caso di gravidanza, allattamento o condizioni particolari.

Come scegliere il prodotto a base di acido malico migliore

Non è facile trovare il prodotto migliore, un po’ per la varietà di prodotti e un po’ per mancanza di punti di riferimento. Ecco qualche linea guida per fare un acquisto consapevole:

Tipologia – A ogni esigenza corrisponde un prodotto: integratori di acido malico in compresse , capsule o polvere per combattere la stanchezza; spray per gestire la “bocca secca”; collutori e dentifrici per occuparsi dell’igiene orale; shampoo e sieri per combattere la secchezza dei capelli; creme e lozioni per migliorare l’aspetto della pelle.

– A ogni esigenza corrisponde un prodotto: integratori di , capsule o polvere per combattere la stanchezza; spray per gestire la “bocca secca”; collutori e dentifrici per occuparsi dell’igiene orale; shampoo e sieri per combattere la secchezza dei capelli; creme e lozioni per migliorare l’aspetto della pelle. Concentrazione – La concentrazione nei prodotti per l’igiene orale e la cura personale deve essere sufficiente ad assicurare i benefici del composto, ma non deve essere troppo alta perché potrebbe danneggiare lo smalto o causare irritazioni e altri effetti collaterali.

– La concentrazione nei prodotti per l’igiene orale e la cura personale deve essere sufficiente ad assicurare i benefici del composto, ma non deve essere troppo alta perché potrebbe danneggiare lo smalto o causare irritazioni e altri effetti collaterali. Allergeni – Sono rari i casi di allergia, ma alcuni prodotti possono contenere ingredienti o combinazioni in grado di sensibilizzare o causare reazioni avverse.

– Sono rari i casi di allergia, ma alcuni prodotti possono contenere ingredienti o combinazioni in grado di sensibilizzare o causare reazioni avverse. Cruelty free – L’ acido malico viene estratto da frutta e verdura e per questo è cruelty free per natura, tuttavia alcuni prodotti potrebbero contenere altri ingredienti o componenti di origine animale. Occhio all’INCI.

– L’ viene estratto da frutta e verdura e per questo è cruelty free per natura, tuttavia alcuni prodotti potrebbero contenere altri ingredienti o componenti di origine animale. Occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un prodotto dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma è possibile ammortizzare la spesa strizzando l’occhio all’acquisto online.

