A tutto sport, con GoldNews

Quella che ci aspetta sarà un’estate densa di avvenimenti sportivi, che non vediamo l’ora di vivere. Non saranno solo gli Europei di calcio ad animare le nostre notti, ma anche le Olimpiadi di Tokyo che, proprio come Euro 2020, avranno luogo in Giappone con un anno di ritardo.



Sarà per questo che Goldnews, in primo piano quando si tratta di tenerci informati su innovazione e notizie di vero spicco, ha deciso di cavalcare l’onda e di offrirci un prodotto originale e ricco di contenuti curiosi e inaspettati ad alto tema sportivo. Si tratta di un docu-podcast, in collaborazione con Podcastory, in cui verranno raccontate vicende sportive dai risvolti inaspettati, ovvero quando a vincere sono stati degli outsider sui quali nessuno avrebbe mai scommesso.



Ogni podcast è suddiviso in due parti: la prima, con la partecipazione di speaker esperti, ci riporta nel luogo e nel tempo dell’evento, mentre la seconda, tramite la narrazione di Giudo Bagatta, approfondisce e spiega quanto successo, fornendo una serie di chicche divertenti e informazioni dettagliate. Non c’è che dire, sicuramente è una proposta unica e quantomai in linea con il tempo che stiamo vivendo, e che utilizza lo strumento di comunicazione più gettonato del momento: il podcast.