888sport scommesse sportive: opinioni – recensioni

888sport è una società di scommesse online, con sede in Gibilterra e che opera sul territorio italiano dal 2016.

Oggi la possiamo definire come una delle società leader a livello mondiale del gambling online che offre:

quote competitive;

qualità media elevata dei servizi offerti.

In questa guida analizzeremo 888sport a 360°, evidenziando tutti gli aspetti relativi alla sua offerta. Dal sito è possibile subito notare:

grafica semplice e di facile consultazione;

competitività e varietà delle quote offerte;

profondità del palinsesto;

mercati presenti per ogni partita;

servizio clienti;

modalità di iscrizione;

metodo di pagamento.

Punti di forza di 888sport

888Sport

Bonus disponibile per un massimo di 90 giorni;

Casino live professionale;

Software di alta qualità;

App mobile ottima e funzionale;

Licenza AAMS.

Vantaggi 888Sport

Società solida;

Ottima reputazione;

Promozioni sulla Serie A e sulla Champions League;

Palinsesto enorme;

Differenti tipologie di scommesse;

Numerosi rimborsi;

Quote maggiorate.

Svantaggi

Live Chat limitata

Opinioni e considerazioni su 888Sport Italia: valutazione complessiva

Reputazione 8/10 Modalità pagamento e prelevamento 8/10 Navigabilità sito web 8/10 App mobile 9/10 Diretta 8/10 Servizio clienti 9/10 Quote 8/10 Offerta scommesse 8/10 Bonus 8/10

Miglior bonus 888Sport

888Sport bonus

In merito al bonus, ricordiamo che 888Sport offre un bonus di benvenuto offerto dal bookmaker pari al 100% e fino a un massimo di 100 €. Per tutti i nuovi iscritti.

Al fine di ricevere il bonus, tutto quello che devi fare aprire un conto gioco su 888sport.

Da qui devi poi procedere ad effettuare la tua prima ricarica. 888 bonus di benvenuto ti verranno accreditati secondo dei blocchi:

10 euro subito disponibili per effettuare scommesse.

90 euro suddivisi in 9 “blocchi” da 10 euro cadauno.

Bonus soggetto a termini e condizioni

88Sport: come prelevare e depositare su 888Sport?

Metodi di pagamento Deposito Prelievo Paypal Si Si Mastercard Si Si NETeller Si Si Bonifico bancario Si Si ClickandBuy Si Si Skrill (Moneybookers) Si Si Visa Si Si Postepay Si Si

Opinioni su 888Sport

Analizzando il sito di 888Sport è facile notare l’ottima grafica che caratterizza la piattaforma, considerato come un elemento fondamentale al fine di orientare le scelte degli utenti.

Si vede infatti, un layout intuitivo che ti permette di scegliere i vari bookmaker. la piattaforma utilizza un sistema semplice che ti permette di avere tutto sotto mano a tua completa disposizione. Dalla home, infatti, è facilmente raggiungibile il menù principale, ovvero la sezione:

Scommesse;

Live;

Promozioni;

Come iniziare;

Come ricaricare;

Blog.

888Sport truffa?

Come visto in precedenza 888Sport è un sistema regolamentato ed autorizzato e come tale non è soggetto a nessuna truffa.

Prima di effettuare qualsiasi scommessa è però necessario conoscere approfonditamente il regolamento.

Il sistema ti mette a disposizione intere sezioni all’intero del quale ti spiega come operare. Puoi trovare:

Come iniziare;

Come scommettere;

Condizioni generali, ecc.

888sport ha inoltre licenza AAMS (ADM) al fine di operare in Italia tramite regolare Concessione n. 15014.

888sport dunque non è affatto una truffa!

Chi lo ha già utilizzato, afferma chiaramente che si tratta di un bookmaker estremamente affidabile che paga le tue vincite nei tempi prestabiliti.

Palinsesto 888Sport

888Sport scommesse live

In merito alle offerte di 888Sport, proponiamo un’analisi dettagliata del palinsesto che viene offerto in merito alle scommesse sportive.

888Sport offre 24 sezioni differenti, in cui sono presenti discipline comuni come:

Calcio;

Tennis;

Basket;

Motori;

Football Americano;

Snooker;

Bandu;

Baseball;

Floorball;

E-sports;

Tv&Spettacolo;

Ciclismo;

Pallavolo

Australian Rules;

Bandy

Calcio a 5;

Floorball;

Golf;

Hockey Ghiaccio;

Pallamano;

Pugilato;

Rugby League;

Rugby Union;

Sport Invernali;

Tennis da tavolo.

L’offerta di 888sport

L’offerta proposta prevede un assortimento molto ampio. Tra le principali segnaliamo:

Casinò Online

Tutti i giochi sono realizzati e disponibili senza limiti. Puoi scegliere tra oltre 250 opportunità comprese:

slot machine classiche;

videoslot moderne;

roulette francese, europea, americana, 3d ed europea pro;

Blackjack, classico e a più mani;

casinò live: blackjack; roulette; baccarat.



Poker

Il poker messo è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e ti permette di giocare, tramite device, in qualsiasi momento.

Qui puoi scegliere tra:

versione online classica;

room;

Omaha;

Texas Holdem;

Snap Poker;

7 Stud.

888sport scommesse sportive

Dalla home del sito è possibile accedere alle Scommesse e al Casinò. Selezionata la sezione di proprio interesse, come ad esempio scommesse, aprendo il menu a tendina troverai un elenco con tutti gli eventi live più popolari.

Qui puoi scegliere tra tutti gli sport disponibili, scegliendo tra i 20 disponibili come:

Calcio;

Tennis;

Basket;

Hockey;

E-sports.

888sport Cash Out

Si tratta della funzione che ti permette di chiudere la scommessa mentre è ancora in corso. Purtroppo questa non è ancora molto conosciuta in Italia.

Perché scegliere 888sport?

A questo punto, analizzato il sito e il palinsesto, non possiamo non considerare quelle che sono le motivazioni per cui si dovresti scegliere 888Sport.

Nello specifico non possiamo non considerare le promozioni e i bonus che sono offerti dal sistema che spaziano dal Bonus di benvenuto al programma fedeltà 888club che ti permette di guadagnare giocando.

Vi è poi da considerare anche il Sogno americano, che ti permette di recuperare le scommesse perse sulle partite giocate nei campionati americani come:

Baseball,;

Basket;

Calcio;

Football;

Hockey su ghiaccio.

Tutto quello che devi fare è creare una multipla di 5 o più eventi con quota minima per evento di 1,30) e, in caso di scommessa persa, 888Sport rimborserà fino a 25 euro.

Servizio clienti 888Sport

888Sport strumenti di prelievo e deposito

Il Servizio clienti è molto attivo esso offre un alto grado di affidabilità di un bookmaker.

Il Centro Assistenza lo puoi trovare direttamente dall’home del sito sotto la voce “Chi Siamo”. Qui è possibile trovare la sezione “Domande Frequenti” e “Contattaci”.

Puoi contattare il servizio assistenza anche tramite e-mail: supporto@888.it o anche chiamando il numero +44 20 34 78 19 08.

Non vi è invece la sezione live chat.

Nella sezione, FAQ, invece è possibile trovare informazioni in merito a:

Problemi Tecnici;

Riscossione;

Registrazione;

Conto Giochi;

Ricarica, ecc.

In breve, avrai a disposizione la maggior parte delle informazioni per risolvere i tuoi problemi.

888sport: come aprire un account?

Se hai voglia di aprire un account di gioco online al fine di cominciare a scommettere devi solo seguire i seguenti passaggi:

Collegarti a 888sport . it;

. Inserire i tuoi dati;

Selezionare l’opzione di deposito;

effettuare il primo deposito;

Convalidare l’account inviando i documenti richiesti;

Accetta Termini e Condizioni del contratto;

Rispondi alla email ricevuta per confermare il tuo account.

Infine, devi inviare il documento di riconoscimento utilizzato per la registrazione, tramite e-mail in un tempo massimo di 30 giorni successivi alla registrazione.

888sport App mobile per IOS e Android

L’app mobile è disponibile per tutti i dispositivi mobile. Puoi scaricare la tua app direttamente dall’AppStore per Android e iOS. Grazie all’app puoi accedere a centinaia di partite previste dal palinsesto.

Considerazioni finali

888sport è un sito che si presenta bene.Abiamo visto che si presenta con un’ottima grafica e che mette subito in risalto nel menu a lato la grande quantità di competizioni a disposizione.A tutto questo si aggiunge anche il bonus di benvenuto per tutti i nuovi clienti.

Se scegli 888Sport devi considerare la possibilità di effettuare scommesse pre partita e live, con quote tra le più alte del web. Puoi anche scegliere di farlo tramite APP per mobile.

Puoi scegliere tra gli oltre 250 giochi disponibili e giocare 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

©RIPRODUZIONE RISERVATA