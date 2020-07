30° Giornata Serie A Diretta Tv: Lazio Milan su DAZN e Napoli Roma Sky

Il primo week end di luglio sabato 4 e domenica 5 si gioca la 30° Giornata di Serie A con in programma diversi big match. Sabato alle 17:15 il derby della Mole Torino Juventus in diretta tv su Sky e alle 21:45 Lazio Milan su Dazn. Domenica posticipo delle 21:45 Napoli Roma.

Apre la 30° Giornata di Serie A alle 17:15 di sabato 4 luglio il derby della Mole Juventus Torino trasmesso in Diretta Tv in Esclusiva su Sky Sport Serie A ed in Streaming su Sky Go e Now Tv.

I bianconeri sono in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla Lazio e devono vincere per mantenere le distanze inalterate.

Juventus-Torino, 30° giornata di Serie A



Il Torino dopo aver vinto con l’Udinese ha perso le ultime due partite contro Cagliari e Lazio ed è al 13° posto in classifica a quota 31 punti.

All’andata il 31 ottobre scorso la Juventus riuscì a vincere 2 a 1 in pieno recupero con gol decisivo di Cuadrado.

Alle 19:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca Sassuolo Lecce trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Serie A.

I salentini sono terzultimi in classifica, non vincono dal 2 a 1 casalingo contro la Spal del 15 febbraio scorso e vengono da 5 sconfitte consecutive in campionato.

Il Sassuolo invece è a quota 37 punti 12° in classifica e ormai salvo e non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Alle 21:45 di sabato 4 luglio si gioca all’Olimpico di Roma il big match di questa giornata Lazio Milan che sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN.

I biancocelesti dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta hanno ripreso a vincere e hanno ottenuto due vittorie consecutive per 2 a 1 contro Fiorentina e Torino.

La Lazio di Inzaghi è a -4 dalla Juventus e deve vincere se vuole continuare a coltivare i sogni scudetto.

Il Milan di Pioli dopo la vittoria contro la Roma di domenica pomeriggio non è andato oltre il pareggio contro la Spal in trasferta nel turno infrasettimanale. I rossoneri dopo essere stati in svantaggio 2 a 0 sono riusciti a riagguantare il pareggio portnado a casa un 2 a 2.

Il Milan è 7° in classifica a quota 43 punti ed in lotta per un posto in Europa League.

Domenica 5 Luglio giornata ricca di partite con ben 7 match in 3 diverse fasce orarie.

Inter-Bologna, 22° giornata di Serie A

Apre alle 17:15 a San Siro Inter Bologna con i nerazzurri 3° a quota 64 punti a -8 dalla Juventus capolista. La squadra di Conte ha battuto mercoledì il Brescia con un tennistico 6 a 0 e gioca la sua seconda partita casalinga. Il Bologna è 11° in classifica a quota 38 punti, già salvo e non ha nulla da chiedere a questo campionato.

La partita Inter Bologna sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

Alle 19:30 si giocano ben 5 match con Sampdoria Spal scontro salvezza che sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. I blucerchiati vengono dalla preziosa vittoria per 2 a 1 in trasferta nello scontro diretto contro il Lecce e sono sestultimi in classifica con 4 punti di vantaggio sul Lecce terzultimo.

Cagliari – Atalanta, Brescia – Verona, Udinese – Genoa e Parma – Fiorentina sono gli altri 4 match di domenica 5 luglio alle 19:30 tutti trasmessi in Diretta Tv su Sky Sport.

Il posticipo delle 21:45 che chiude la 30° giornata di Serie A è il big match del San Paolo Napoli – Roma che sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Sport Serie A.

Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il 5° posto con i partenopei che sono 6° a quota 45 punti a -3 dalla Roma che ne ha 48.

Il Napoli è in ottima forma e dopo aver vinto la Coppa Italia ha ottenuto 2 vittorie in campionato contro il Verona in trasferta e contro la Spal in casa domenica scorsa.

La Roma invece dopo aver battuto la Sampdoria in rimonta 2 a 1 e stata sconfitta a San Siro dal Milan 2 a 0 domenica pomeriggio.

La squadra di Fonseca non sembra di godere di un momento di fiducia e forma fisica.

Programma partite 30° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Sabato 4 Luglio:

17.15 Juventus-Torino Sky

19.30 Sassuolo-Lecce Sky

21.45 Lazio-Milan DAZN

Domenica 5 Luglio:

19.30 Brescia-Verona Sky

17.15 Inter-Bologna DAZN

19.30 Cagliari-Atalanta Sky

19.30 Parma-Fiorentina Sky

19.30 Sampdoria-SPAL DAZN

19.30 Udinese-Genoa Sky

21.45 Napoli-Roma Sky

