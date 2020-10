3° Giornata Serie A Diretta Tv: Juventus Napoli su Sky, Lazio Inter su Dazn

Questo week-end si gioca la 3° Giornata del Campionato 2020-21 con in programma due big match: domenica 4 ottobre c’è Lazio Inter in diretta Streaming su DAZN ed il posticipo delle 20:45 Juventus Napoli sarà trasmesso in diretta Tv su Sky.

La 3° giornata di Serie A sarà spalmata su 3 giorni con il primo anticipo venerdì sera alle 20:45 al Franchi che vedrà di fronte Fiorentina e Sampdoria e sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

La Fiorentina ha 3 punti in classifica ottenuti vincendo alla prima giornata al Franchi contro il Torino per 1 a 0. Domenica scorsa invece è stata sconfitta in modo roccambolesco dall’Inter per 4 a 3 dopo essere stata in vantaggio quasi fino al 90° minuto.

La Sampdoria invece ha 0 punti in classifica ed ha perso entrambe i due match giocati il primo 3 a 0 contro la Juventus ed il secondo in casa contro il Benevento 3 a 2.

Sabato 3 Ottobre sono in programma 3 match in 3 orari diversi.

Apre alle 15:00 la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Crotone in Diretta Tv su Sky.

Il Crotone neo promosso in Serie A è a 0 punti e ha perso le prime due partite giocate contro Genoa e Milan.

Il Sassuolo invece ha pareggiato alla prima giornata contro il Cagliari e vinto in trasferta a Spezia alla seconda per 4 a 1.



Alle 18:00 il Genoa ospita il Torino e sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Si deciderà oggi sul possibile rinvio di Genoa Torino dopo la positività al covid19 di 11 calciatori e 4 membri dello staff del Genoa al rientro della trasferta del San Paolo contro il Napoli.

Alle 20:45 di sabato 3 ottobre a Udine si gioca Udinese Roma che sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

L’Udinese ha 0 punti in classifica e ha perso di misura a Verona domenica scorsa per 1 a 0 ed in casa contro lo Spezia 0 a 2 ieri nel recupero della prima giornata.

La Roma di Fonseca se la passa poco meglio e ha 1 solo punto in classifica avendo perso a tavolino 3 a 0 il match dell’esordio contro il Verona e pareggiato 2 a 2 domenica sera in casa contro la Juventus.

Guarda la partita Udinese Roma in Diretta Tv e Streaming su DAZN.

Domenica 4 ottobre apre alle 12:30 il lunch match a Bergamo tra Atalanta e Cagliari in diretta tv su DAZN.

L’Atalanta di Gasperini non ha perso lo smalto della scorsa stagione ed è tornata subito a regalare gol e spettacolo!

I bergamaschi hanno segnato 8 gol nelle prime due partite entrambe giocate in trasferta andando a vincere contro il Torino 4 a 2 sabato scorso e all’Olimpico di Roma contro la Lazio 4 a 1 ieri.

Il Cagliari dopo aver pareggiato contro il Sassuolo in trasferta per 1 a 1 alla prima giornata ha perso poi contro la Lazio in casa 2 a 0 sabato scorso.

Alle 15:00 all’Olimpico di Roma si gioca il big match tra la Lazio di Inzaghi e l’Inter capolista di Antonio Conte.

L’Inter di Conte ha regalato in queste prime due partite gol e spettacolo. Domenica ha vinto in rimonta 4 a 3 contro la Fiorentina e ieri nel recupero della 1° giornata ha travolto il Benevento 4 a 1 in trasferta.

La Lazio di Inzaghi invece dopo aver vinto in trasferta a Cagliari 2 a 0 domenica scorsa ha perso 4 a 1 all’Olimpico ieri contro l’Atalanta di Gasperini nel recupero della 1° Giornata.

Guarda la partita Lazio Inter in Diretta Tv e Streaming su DAZN.

Sempre alle 15:00 di domenica 4 ottobre si giocano due match trasmessi in diretta tv su Sky Sport Serie A: Benevento Bologna e Parma Verona.

Alle 18:00 a San Siro si gioca Milan Spezia che sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Il Milan di Pioli è a punteggio pieno con 2 vittorie nelle prime due partite entrambe per 2 a 0 ottenute contro il Bologna in casa alla prima ed in trasferta a Crotone alla 2°.

Lo Spezia neo promosso in Serie A ha ottenuto ieri i primi suoi 3 punti nella massima Serie andando a vincere ad Udine contro l’Udinese.

Juventus-Napoli

Alle 20:45 il big match che chiude la 3° giornata di Serie A allo Stadium di Torino tra la Juventus di Pirlo ed il Napoli di Gattuso che sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Il Napoli di Gattuso nelle prime due giornate ha segnato 8 gol andando a vincere a Parma 2 a 0 alla prima e poi al San Paolo 6 a 0 contro il Genoa domenica scorsa.

La Juventus di Pirlo dopo aver vinto all’esordio in casa contro la Sampdoria 3 a 0 ha pareggiato all’Olimpico contro la Roma per 2 a 2 domenica scorsa in rimonta.

Programma partite 3° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Venerdì 2 Ottobre:

20.45 Fiorentina-Sampdoria SKY

Sabato 3 Ottobre:

15.00 Sassuolo-Crotone SKY

18.00 Genoa-Torino SKY

20.45 Udinese-Roma DAZN

Domenica 4 Ottobre:

12.30 Atalanta-Cagliari DAZN

15.00 Lazio-Inter DAZN

15.00 Benevento-Bologna SKY

15.00 Parma-Verona SKY

18.00 Milan-Spezia SKY

20.45 Juventus-Napoli SKY

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS