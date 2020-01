Classifica dei 20 sportivi più importanti degli ultimi 10 anni

E’ fine anno e come sempre è il momento di guardare al passato, agli ultimi 10 anni per la precisione. Si stilano classifiche per tutti i gusti, con un’attenzione nostalgica per gli anni trascorsi.

L’emittente britannica Sky Sport ha voluto realizzare una classifica dei 20 sportivi migliori negli ultimi 10 anni. La sorpresa, se vogliamo chiamarla così, è la presenza di soli tre calciatori, 2 maschi ed 1 femmina.

Vediamo la classifica degli ultimi 10 anni, con la posizione e la motivazione, partendo dal ventesimo fino ad arrivare al primo:

20° Rory Mcllroy

In ultima posizione di questa classifica troviamo un golfista, il trentenne irlandese del nord che era da tutti considerato come il degno erede di Tiger Woods. Vincitore di un European Tour, un PGA Championship, oltre ad aver contribuito alla vittoria della Ryder Cup nel 2018, è stato anche in cima alla classifica del world ranking per un certo periodo.

19° Allyson Felix

La sprinter americana, in questi ultimi dieci anni, è stata una delle migliori atlete di tutti i tempi. Ha vinto cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi, altrettante nelle competizioni mondiali. Alle Olimpiadi del 2012 è stata la prima atleta a vincere 3 medaglie d’oro, 1 nei 200 metri, e 2 nelle staffette dei 100 e dei 200 metri, risultando essere la prima atleta a vincere un tale numero di medaglie d’oro nelle Olimpiadi da oltre 24 anni, con Florence Griffith-Joyner nel 1988.

18° Virat Kohli

Un gradino più avanti abbiamo un crickettista indiano, che ha rimpiazzato un’altro grande atleta del passato in questo sport, Sachin Tendulkar. Ha segnato il suo debutto nel decennio appena trascorso con una vittoria della sua nazionale nei confronti dello Sri Lanka in Kolkata. E’ stato il più forte battitore del decennio, con numeri importanti, vincitore di una Coppa del Mondo nel 2011.

17° Ronda Rousey

E’ stata la prima donna a combattere nelle arti marziali, in particolare nelle Ultimate Fighting Championship (UFC). Ha iniziato la sua carriera agonistica con una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. E’ stata paragonata a Mike Tyson per la sua ferocia e aura d’imbattibilità.

16° Marta

La trentatrenne brasiliana ha siglato la sua 17° rete in Coppa del Mondo, finendo davanti a Miroslav Klose e al compatriota Ronaldo, in cima nella lista dei migliori marcatori di tutti i tempi. Un messaggio importante che vuole superare lo sport e abbattere i preguidizi sulle donne in qualunque attività sportiva ed umana.

15° Michael van Gerwen

Il giocatore di freccette olandese è stato diverse volte al 1° posto nel ranking mondiale. E’ il secondo giocatore più vincente nella storia di questo sport, dietro all’inarrivabile Phil Taylor. All’ età di 17 anni e 298 giorni è stato il più giovane ad effettuare un “Nine-dart finish”, ovvero una giocata che consiste nel chiudere una frazione con solo 9 tiri a disposizione.

14° Chris Froome

Il ciclista britannico proprio in quest’ultima decade si è fatto notare per essere assolutamente competitivo nei grandi giri. Ha vinto 4 volte il Tour de France, 1 volta il Giro d’Italia e 2 quello di Spagna. Da segnalare nel 2018 un suo autentico assolo di 80 km nel Giro d’Italia, uno dei maggiori sforzi nella storia del ciclismo.

13° Richie McCaw

E’ stato l’unico giocatore di rugby ad aver capitanato la sua nazionale in due successi consecutivi della Coppa del mondo (2011, 2015). Oltre a questi due trofei, ha vinto 4 volte il Tri Nations/Rugby Championship (2010, 2012, 2013, 2014), ha fatto parte delle nazionale quando quest’ultima ha completato un anno perfetto nel 2013, risultando vincitrice di 14 test-match su 14 disputati.

12° Katie Taylor

Pugile e calciatrice, anche se la sua vera attività è stata la prima. Il primo successo è stato ottenuto ai campionati europei dilettanti in Norvegia nel 2005 nella categoria pesi leggeri, divenendo la prima irlandese a conseguire un titolo del genere. Ha vinto 5 su 6 campionati del mondo disputati, 6 volte gli europei e il successo più importante di tutti, come la medaglia d’oro a Londra nel 2012.

11° Michael Phelps

Il nuotatore statunitense più forte di tutti i tempi. Lo dimostrano il numero di medaglie che si è cucito addosso, ben 28, con 23 d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo. Nell’ultima decade è riuscito a vincere ben dodici medaglie d’oro, portando il conto totale di medaglie alle Olimpiadi a 22 e battendo il precedente record della ginnasta russa Larisa Latynina, con 18.

10° Simone Biles

Una ginnasta che sfiora la perfezione, che ha portato questo sport ad un audience mai vista prima. All’età di 22 anni ha vinto 25 medaglie, di cui 19 del colore più prezioso, l’oro. E’ la prima ginnasta della storia ad aver vinto 5 titoli mondiali all around. E’ talmente brava che alcune esecuzioni prendono il suo nome, date le difficoltà nel loro svolgimento.

9° Le Bron James

Sicuramente uno dei cestisti più forti di tutti i tempi, pari a Jordan e Johnson. Ha due delle tre partecipazioni alle Olimpiadi con la nazionale, ma i suoi risultati maggiori si sono avuti nella NBA. Ha conquistato 3 titoli, di cui 2 con i Miami Heat ed 1 con i Cleveland Cavaliers. Tra i tanti record battuti possiamo annoverare il titolo di miglior marcatore nei playoff.

8° Tom Brady

Tre volte vincitore del Super Bowl, ma non solo. Questo giocatore di football americano, californiano di nascita, milita come quaterback nei New England Patriots. Nelle 17 stagioni in cui ha giocato un numero significativo di gare, la sua squadra ha raggiunto per nove volte la finale. Tra il 2007 e il 2013 ha detenuto il primato per il maggior numero di passaggi da touchdown. Un giocatore che rimarrà nella leggenda di questo sport.

7° Usain Bolt

Lo sprinter giamaicano è tuttora detentore dei record mondiali sui 100 e 200 metri, ottenuti ai mondiali di atletica di Berlino nel 2009. Quindi inizia il decennio con questi risultati strepitosi, ma continua a migliorarsi. All fine della sua carriera, terminata nel 2017, ha vinto 8 medaglie d’oro sulle otto discipline in cui era impegnato nelle tre edizioni dei giochi olimpici, mentre per i mondiali su un totale di 14 medaglie ottenute, ben 11 sono state d’oro. Questi numeri spiegano la sua grandezza, il più forte sprinter di tutti i tempi.

6° Novak Djokovic

Il tennista serbo è uno dei tre più grandi che ha sfornato il tennis nell’ultima decade. Ha conquistato 16 titoli del Grande Slam, terzo dietro a Nadal (19) e Federer (20). Inoltre è l’unico tennista della storia ad aver vinto tutti e 9 i Masters 1000 Atp in palio. Uno dei migliori di tutti i tempi, è sicuramente uno dei più forti della storia.

5° Floyd Mayweather

Questo pugile statunitense è sicuramente uno dei più forti di tutti i tempi. Ha terminato la carriera agonistica nel 2017 ed ha concluso con uno score di 50 vittorie e nessuna sconfitta. Un atleta mai battuto che ha superato un record del passato di Rocky Marciano. Un inchino pare doveroso per uno sportivo così determinato e pieno di grinta!

4° Lionel Messi

Uno dei più forti, se non il più forte giocatore di tutti i tempi. Viene spesso paragonato a Diego Armando Maradona, ma a differenza di quest’ultimo non è riuscito a portare una vittoria alla nazionale Argentina. Con il club del Barcellona, invece, ha vinto trentaquattro titoli, tra cui 4 Champions League e 3 Mondiali per club.

3° Cristiano Ronaldo

Un calciatore estremamente ossessionato dagli allenamenti, dal mantenersi in forma per poter ambire all’eccellenza. Meno dotato da un punto di vista tecnico rispetto a Messi, nei confronti di quest’ultimo ha sicuramente una marcia in più per impegno e costanza. Dal 2012 al 2018 è stato il top scorer nella Champions League, riuscendo a mettere il suo marchio nelle tre vittorie consecutive del Real Madrid.

2° Lewis Hamilton

Il pilota inglese ha vinto per la sesta volta, la terza consecutiva, il mondiale di Formula 1. Undici anni lo separano dal primo successo iridato. Ha gareggiato per due team nella sua carriera, McLaren prima, Mercedes poi. Record di pole, giri veloci, successi in una stagione. In poche parole si è scoperto un vero e proprio campione.

1° Serena Williams

Un atleta dentro e fuori dai campi di tennis. Una madre, un’icona, leadership assoluta. Ha collezionato 12 dei suoi 23 titoli del Grande Slam in totale. Forza fisica e mentale sono i suoi principali punti di forza, la tennista migliore di tutti i tempi.

