20° Giornata Serie A: Rinviate Bologna Inter e altre 3 Partite per Covid 19

L’epidemia di contagi di Covid 19 che sta coinvolgendo anche i calciatori delle squadre di Serie A ed il loro staff ha conseguenze anche sul campionato.

Oggi giovedì 6 Gennaio erano in programma tutte le partite della 20° Giornata di Serie A, la prima di ritorno, ma ben 4 sono state rinviate a causa del blocco delle squadre delle Asl Locali mentre al momento restano 6 match regolarmente in programma.

La variante Omicron del Covid-19 sta causando positività anche tra i calciatori di Serie A che hanno un lungo elenco di positivi, qui la lista completa dei giocatori di Serie A positivi al Covid.

Visto i numerosi casi positivi in alcuni gruppi squadre le Asl Locali (e non la Lega Calcio) hanno imporre l’obbligo di quarantena per le squadre in cui sono scoppiati cluster.

Dopo l’allarme di positività al Covid che ha colpito in questi ultimi giorni le squadre di Serie A, con quattro partite di campionato che non si giocheranno oggi, il Consiglio di Lega varerà un nuovo protocollo.

Il nuovo Protocollo prevede che se una squadra ha almeno 13 giocatori disponibili compreso un portiere (attingendo eventualmente anche dalla primavera) avrà l’obbligo di scendere in campo e la partita non sarà rinviata.

Le partite della 20° Giornata di Serie A che non si giocheranno causa Covid sono:

12:30 – Bologna – Inter

Il Bologna ha 8 suoi calciatori positivi al Covid 19 e l’Asl ha bloccato “ogni attività agonistica” della squadra rossoblù che non potrà scendere in campo oggi contro l’Inter.

16:30 – Atalanta – Torino

L’Asl Città di Torino ha bloccato il Torino prima della partenza per Bergamo a causa del focolaio Covid scoppiato all’interno del gruppo squadra granata. Il Torino, quindi, non potrà presentarsi al Gewiss Stadium.

18:30 – Salernitana – Venezia

LaSalernitana ha 11 membri del gurppo squadre positivi al Covid-19 e la Asl di Salerno ha imposto la quarantena per tutti i positivi e anche tutti i casi di contatto con i positivi. Quindi l’intera rosa della Salernitana (compreso lo staff tecnico) è in quarantena.

20:45 – Fiorentina – Udinese

L’Udinese ha sette calciatori e due membri dello staff positivi al Covid-19 e l’Asl di Udine ha imposto la quarantena al gruppo squadra dell’Udinese, che oggi non potrà presentarsi all’Artemio Franchi.

Quindi momento restano quattro le partite della 20ª giornata di Serie A che non si potranno giocare in seguito all’intervento delle varie Asl a causa di casi accertati di positività al Covid 19 tra i calciatori e lo staff.

A meno di ulteriori provvedimenti in extremis da parte delle autorità sanitarie le restanti 6 partite della 20° Giornata di Serie A dovrebbero giocarsi regoolarmente.

Le partite della 20° Giornata di Serie A che si giocano regolarmente sono:

12:30 Sampdoria – Cagliari – Diretta Streaming su DAZN

14:30 Lazio – Empoli – Diretta Streaming su DAZN

14:30 Spezia – Verona – Diretta Streaming su DAZN

16:30 Sassuolo – Genoa – Diretta Streaming su DAZN e Diretta tv su Sky

18:30 Milan – Roma – Diretta Streaming su DAZN

20:45 Juventus – Napoli – Diretta Streaming su DAZN

Per quanto riguarda le partite che non si giocheranno in quanto le squadre sono state bloccate dalle ASL di competenza formalmente le partite si chiuderanno con il 3-0 a tavolino a favore dell’unica squadra presente allo stadio.

Successivamente, come già successo nelle occasioni precedenti (vedi Juventus Napoli della scorsa stagione) il Giudice Sportivo si rimetterà ai vari gradi di giudizio della giustizia sportiva che disporranno di far giocare gli incontri in una nuova data.

Tutte le partite che non si giocano oggi quindi saranno recuperate più avanti nel corso della stagione.

Elenco Calciatori Serie A Positivi al Covid-19 squadra per squadra:

ATALANTA, 2 positivi nel gruppo squadra: Musso e Palomino.

BOLOGNA, 8 giocatori positivi: Medel, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Hickey, Viola, Dominguez e Molla.

CAGLIARI, 1 giocatore positivo: Nandez.

EMPOLI, nessun positivo.

FIORENTINA, 2 giocatori positivi: nomi non specificati.

GENOA, 3 giocatori positivi: Criscito e Serpe, un altro nome non specificato.

INTER, 3 giocatori positivi: Dzeko, Cordaz e Satriano.

JUVENTUS, 3 giocatori positivi: Chiellini, Pinsoglio, De Winter.

LAZIO, nessun giocatore positivo.

MILAN, 2 giocatori positivi: Tatarusanu e un altro non comunicato.

NAPOLI, 5 giocatori positivi: Meret, Osimhen, Lozano, Malcuit e Mario Rui.

ROMA, 3 giocatori positivi: Borja Mayoral, Fuzato e un terzo non comunicato.

SALERNITANA, 9 giocatori positivi: nomi non specificati.

SAMPDORIA, 2 giocatori positivi: Augello e Falcone.

SASSUOLO, 4 giocatori positivi: Goldaniga, gli altri nomi non specificati.

SPEZIA, 4 giocatori positivi: Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj.

TORINO, 7 tesserati positivi: Verdi e altri sei nomi non specificati.

UDINESE, 7 giocatori positivi.

VENEZIA, 2 tesserati positivi: nomi non specificati.

VERONA, 8 giocatore positivi: Magnani e altri 7 non specificati.

