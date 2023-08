2° Giornata Serie A: Programma e Orari Diretta Tv e Streaming Sky e Dazn 26-28 Agosto

Sabato 26 agosto si torna in campo per la 2° Giornata di Serie A 2023-24 con 4 anticipi che saranno trasmessi su DAZN e Sky oltre che Tim Vision.

La 2° Giornata di Serie A si apre sabato 26 Agosto con 4 anticipi, 2 partite alle 18:30 e 2 alle 20:45.

Alle 18:30 il neo-promosso Frosinone gioca di nuovo in casa e affronta al “Benito Stirpe” l’Atalanta di Gasperini. Sabato scorso nonostante un’ottima partita il Frosinone è stato sconfitto dal Napoli 3 a 1. L’Atalanta di Gasperini invece gioca la seconda trasferta consecutiva e domenica ha battuto il Sassuolo in trasferta 2 a 0 con i gol di De Ketelaere e Zortea.

Il Match Frosinone-Atalanta sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN ed in Diretta Tv su Sky.

Sempre alle 18:30 si gioca Monza-Empoli che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Entrambe le formazioni sono state sconfitte alla prima giornata, il Monza di Palladino a San Siro dall’Inter e l’Empoli invece ha perso in casa contro l’Hellas Verona.

Alle 20:45 a San Siro il Milan di Pioli affronta il Torino di Juric. Milan – Torino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in Streaming su Sky Go e DAZN.

Il Milan ha battuto lunedì il Bologna 2 a 0 con i gol di Pulisic e Giroud mentre il Torino non è andato oltre il pareggio a reti bianche in casa contro il neo-promosso Cagliari.

Allo stesso orario di sabato sera la Roma di Mourinho sarà impegnata in trasferta al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, il match Verona – Roma sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Il Verona di Baroni viene dalla vittoria in trasferta contro l’Empoli per 1 a 0 mentre la Roma di Mourinho non è andata oltre il pareggio casalingo contro la Salernitana per 2 a 2.

Domenica 20 agosto alle 18:30 si giocano altre 2 partite che saranno trasmesse in esclusiva su DAZN.

La Fiorentina di Italiano affronta il Lecce di D’Aversa al Franchi.

Entrambe le squadre sono uscite vittoriose alla 1° Giornata. I viola hanno battuto nettamente il Genoa in trasferta per 4 a 1. Il Lecce di D’Aversa invece al “Via del Mare” ha superato la Lazio per 2 a 1 ribaltando il risultato negli ultimi 5 minuti con i gol di Almqvist e Federico Di Francesco.

Sempre alle 18:30 di domenica la Juventus di Allegri affronta in casa il Bologna.

La Juventus viene dalla convincente vittoria in trasferta contro l’Udinese per 3 a 0 con i gol di Chiesa, Vlahovic e Rabiot tutti nel primo tempo. Il Bologna invece nel posticipo di lunedì è stato sconfitto in casa dal Milan per 2 a 0.

Alle 20:45 di domenica al “Diego Maradona” il Napoli di Rudi Garcia affronta il Sassuolo, il match sarà trasmesso diretta Streaming DAZN. I partenopei vengono dalla vittoria in trasferta per 3 a 1 contro il Frosinone mentre il Sassuolo è stato sconfitto in casa dall’Atalanta 2 a 0.

Sempre alle 20:45 di domenica la Lazio di Sarri affronta all’Olimpico il Genoa. Entrambe le squadre sono a 0 punti in classifica sconfitte alla 1° Giornata rispettivamente dal Lecce e Fiorentina. Il match Lazio Genoa sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su DAZN e Sky Go.

Lunedì ci saranno due posticipi, alle 18:30 la Salernitana affronta l’Udinese.

Alle 20:45 il Cagliari di Claudio Ranieri scende in campo contro l’Inter di Inzaghi.

Entrambi i posticipi di lunedì saranno trasmessi in diretta streaming in esclsuiva su DAZN.

2° Giornata Serie A Programma e Orari Diretta TV su Dazn e Sky:

Sabato 26

18.30 Monza – Empoli – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Frosinone – Atalanta – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT

20.45 Hellas Verona – Roma – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Milan – Torino – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT

Domenica 27 Agosto

18.30 Fiorentina – Lecce – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Juventus – Bologna – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lazio – Genoa – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT

20.45 Napoli – Sassuolo – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lunedì 28 Agosto

18.30 Salernitana – Udinese – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Cagliari – Inter – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)