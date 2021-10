Zorya-Roma 0-3, Mourinho: “Buon risultato, abbiamo fatto riposare alcuni titolari”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Zorya.

Un buon risultato per affrontare un periodo di campionato che non sarà affatto facile, la Roma di Josè Mourinho vince e convince nella trasferta contro lo Zorya nella seconda sfida del Gruppo C di UEFA Conference League.

I giallorossi mantengono il punteggio pieno e si proiettano per il primato della classifica del girone e lo fa grazie ad una buona prova mostrata dalle seconde linee, più che sufficienti per battere gli ucraini, quasi impalpabili in mezzo al campo.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, loda i suoi ragazzi e il risultato maturato in questa sfida (0-3), per poi tornare a parlare del derby perso domenica scorsa in cui il tecnico capitolino è ancora estremamente convinto del fatto che la sua Roma abbia dominato paragonando la Lazio ad una squadra “piccola” del nostro campionato, ma che alla fine ha trovato la via della vittoria.

Questa sera, però, a prendersi la scena sono i giovani con Zaniolo che è entrato con il piglio giusto, Calafiori autore di una buona prova e Darboe che, a detta dello Special One, ha giocato davvero molto bene, dando equilibrio alla squadra e facendo buone scelte.

Il recupero di Smalling è stato importante oggi e la squadra è sempre più pronta ad affrontare la prossima sfida di campionato contro l’Empoli. I ragazzi avranno una notte molto lunga che prevede il ritorno dalla trasferta in Ucraina e il dover dormire a Trigoria. Un sacrificio che Mourinho e i suoi ragazzi faranno per preparare al meglio e il più velocemente possibile la sfida contro l’Empoli.

