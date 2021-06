Zhang: “Obiettivo? Ampia plusvalenza. Cessione Inter? No offerte”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha analizzato tanti temi inerenti al passato, al presente e al futuro della società nerazzurra.

Su Inzaghi: “Il primo impatto che ho avuto con lui è stato più che positivo. Stiamo parlando di un allenatore giovane ma che ha già un bel po’ di esperienza. Si è sin da subito allineato con l’idea Inter e sono convinto che con lui possiamo aprire un lungo ciclo vincente. Chiedo però ai tifosi appoggio e supporto nei suoi confronti”.

Aspetto economico: “La chiusura degli stadi e delle altre attività ci ha causato perdite di milioni e milioni di euro. Il mercato per noi è quindi il modo più giusto per poter sanare il più possibile queste mancanze ed equilibrare il più possibile il nostro bilancio, anche con delle plusvalenze. Resta, però, la nostra idea d’essere competitivi e voler puntare al vertice”.

Obiettivi futuri: “Il regno in Italia, ma soprattutto un roseo futuro in Europa deve essere alla base della crescita di una squadra come l’Inter. Questo è importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico”.

L’addio di Conte: “Antonio è l’allenatore che sin da subito avrei voluto qui all’Inter. Due anni fa, poi, le nostre strade si sono unite e dentro di me è nata quella consapevolezza di aver fatto la scelta più giusta in assoluto. Lo ringrazio tanto per quanto ha dato, come poi si è visto investire su di lui si è rivelata una scelta vincente. Purtroppo, però, gli obblighi derivanti dalla pandemia hanno portato delle diversità di visione sul mercato da fare e la separazione ad un tratto è diventata l’unica linea da poter intraprendere. La solidità finanziaria di un club deve venire prima di tutto”.

Partner esterni: “Le forti perdite economiche ci hanno portato anche un po’ a dover cambiare le nostre idee in merito alla gestione del club. L’entrata di nuove risorse, come avvenuto con l’alleanza con Oaktree si è rivelato l’unico sistema per tenere ancora salda la strategia finanziaria del club. Sono state dette anche tante cose non vere in merito ad offerte ricevute. Le speculazioni, però, sono state così tante, che di certo non potevamo stare ogni giorno a lanciare smentite”.

