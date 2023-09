Zhang in trattativa con Investcorp per la cessione dell’Inter

Steven Zhang non è mai stato così vicino a cedere l’Inter. Dagli Emirati Arabi giungono voci di una trattativa avanzata per la cessione del club nerazzurro a Investcorp, una società del Bahrein

Dagli Emirati Arabi arrivano conferme sulla concretezza della trattativa per il passaggio di mano dell’Inter da Suning a Investcorp. L’emittente Abu Dhabi Sports Tv afferma che è stata presentata un offerta direttamente a Raine Group, la banca d’affari americana incaricata dal presidente dell’Inter Steven Zhang per trovare possibili acquirenti per il club nerazzurro.

Steven Zhang e il Cda dell’Inter hanno approvato il bilancio per la stagione 2022-23, che è stato chiuso con un passivo di 85 milioni, inferiore rispetto al meno 140 dall’annata precedente. Per un Inter che respira ma che rimane sempre in passivo, il vero problema è il prestito firmato con Oaktree, dove ballano 275 milioni di euro con tasso di interesse al 12%, scadenza maggio 2024.

Per questo motivo Suning è alla ricerca di nuovi soci, in questo caso si parlerebbe di acquirenti. Secondo la tv araba, il fondo del Bahrein Investcorp è pronto ad acquistare l’Inter per una una cifra di 1.3 miliardi di euro. Zhang si trova al bivio: vendere o rimanere.