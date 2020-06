Zanardi, bollettino 23-06-2020:”Prognosi resta riservata”

Le condizioni di Alex Zanardi rimangono serie, come conferma il nuovo bollettino medico, reso pubblico alle ore 12:30 della giornata di oggi, evidenziata dalla prognosi che resta riservata. A parlare è stato il neurochirurgo Giuseppe Olivieri dell’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena. Si tratta del medico che lo ha operato appena dopo l’incidente. Le sue dichiarazioni sono purtroppo ancora molto caute e preparano ad una lunga attesa.

“La prognosi resta riservata, il risveglio? Fra 10-15 giorni”

Alex Zanardi si è sempre distinto come uomo e come atleta per la sua incredibile forza, la sua attitudine a combattere e a sorridere. I medici, anche in questo momento difficile hanno fiducia in un recupero, facendo affidamento sul fisico da sportivo, forte ed allenato.

Il medico che lo ha operato, però Giuseppe Olivieri, rimane cauto: “La prognosi per ora resta riservata. Il tempo passa e Zanardi rimane grave ma stabile, però per valutare l’entità dei danni neurologici riportati da quell’incidente ci vorrà del tempo. Il risveglio non potrà avvenire prima di 10-15 giorni. Noi ,infatti, non sappiamo quanto del coma sia dovuto ai farmaci e quanto ai danni neurologici riportati.”

Bolllettino medico integrale

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici.

Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata.”

