Video Gol e Highlights Young Boys-Atalanta 1-6 , 5° Giornata Champions League: doppiette di Retegui e De Kateleare, intervallate da Kolasinac e Samardzic. Ganvoula per i padroni di casa ha realizzato il momentaneo pareggio.

Una vittoria netta e convincente per i bergamaschi, che si avvicinano alla qualificazione per il prossimo turno. La formazione lombarda è sempre più protagonista in Europa, con prestazioni notevoli.

Lo Young Boys era all’ultima spiaggia, ma oramai il suo posto è tra le ultime della classifica. Dovranno cercare di salvare la faccia, ottenendo almeno un punto prima della fine di questa prima parte del torneo.

Young Boys-Atalanta, 5° giornata Champions League

Sintesi di Young Boys-Atalanta 1-6

Partita che inizia con ritmi piuttosto alti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Diversi scontri all’interno del campo, una battaglia già viva.

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! Charles De Ketelaere serve ottimamente Retegui, il quale è bravo a presentarsi all’interno dell’area e a battere il portiere avversario con destro incrociato preciso.

PAREGGIO DELLO YOUNG BOYS! Rispondono subito i padroni di casa, con un colpo di testa di Ganvoula, bravo a finalizzare con un colpo di testa il bel assist di Ungrinic!

Al quarto d’ora un calcio di punizione per i nerazzurri. Alla battuta va Retegui, il quale colpisce sulla barriera. Sulla respinta si avventa De Kateleare, il quale tiro a sua volta un mancino potente, ben contrastato da un difensore avversario!

I padroni di casa tengono la sfera, ma i bergamaschi sono aggressivi e contrastano la manovra degli svizzeri.

A metà della prima frazione, ancora pericolosi gli ospiti. Cuadrado effettua un cross dalla destra, Pasalic tanta la giocata con uno splendido colpo di tacco, ma la sfera termina di poco fuori!

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! Assist di Kossonou, il pallone termina dalle parti di De Kateleare che colpisce rasoterra centralmente non lasciando scampo all’estremo difensore degli svizzeri!

TRIS DELLA DEA! De Kateleare imbecca splendidamente Kolasinac, il quale arriva al limite dell’area e segna calciando nell’angolino basso di sinistra!

POKER DELLA DEA! De Kateleare effettua un superbo assist per Retegui, il quale colpisce perfettamente sulla sinistra!

La prima frazione termina dopo due minuti di recupero, con il punteggio di 1-4 in favore dei bergamaschi.

Ripresa che parte con lo stesso canovaccio della prima frazione. Ancora gli ospiti che spingono sull’acceleratore, provano ad incrementare il punteggio.

POKERISSIMO DELLA DEA! De Kateleare è bravissimo a farsi largo tra gli avversari con uno slalom, arriva al tiro dal limite. Con l’aiuto di una deviazione riesce a mandare la sfera in porta!

Due minuti più tardi un’azione di Retegui finisce male in quanto il tiro dell’attaccante sbatte sulla difesa avversaria.

Cedric Itten prova una conclusione per i padroni di casa, ma il suo tentativo viene deviato da un difensore. C’è il tempo di vedere un’altra rete annullata ai bergamaschi. Kolasinac viene pescato in fuorigioco, nonostante la sua azione sia apprezzabile e sarebbe terminata in porta!

Poco dopo grandissima progressione palla al piede che al limite dell’area prova una conclusione, preda di Von Ballmos.

A dieci minuti dal termine della sfida una grande occasione per i padroni di casa. Darian Males, il nuovo entrato, riesce ad effettuare una buona corsa in area per recuperare un pallone. Lo calcia in porta, ma uno dei difensori della Dea riesce a bloccare il suo tentativo! Due minuti più tardi è la volta di Filip Ugrinic a provarci, ma la sua conclusione termina due metri fuori dalla porta!

SESTA RETE DELLA DEA! Nel primo dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro, Samardzic termina la propria azione personale con un tiro nell’angolino alla destra del portiere!

L’arbitro decreta la fine della partita!

Highlights e Video Gol di Young Boys-Atalanta 1–6

Tabellino di Young Boys-Atalanta 1–6

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos – Blum, Camara, Lauper, Hadjam (78′ Athekame) – Ugrinic, Niasse, Lakomy (46′ Darian Males) – Colley (46′ Alan Virginius), Ganvoula (61′ Cedric Itten), Monteiro (67′ Elia). Allenatore: Magnin

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi – Kossounou, Hien (80′ Godfrey), Kolašinac (76′ Rafael Toloi)- Cuadrado, de Roon, Pašalić, Ruggeri – Brescianini (63′ Lazar Samardzic), De Ketelaere (75′ Marco Palestra) – Retegui (63′ Nicolo Zaniolo). Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Lukjancukas (Lituania)

GOL: 9′ Retegui (A), 11′ Ganvoula (YB), 29′ De Kateleare (A), 32′ Kolasinac (A), 39′ Retegui (A), 56′ De Kateleare (A), 91′ Samardzic (A)

ASSIST: 9′ De Kateleare (A), 11′ Ugrinic (YB), 29′ Kossounou (A), 32′ e 39′ De Kateleare (A), 56′ Pasalic (A)

AMMONITI: 44′ Ebrima Colley (YB), 45′ Brescianini (A), 73′ Elia (YB)

ESPULSIONI: –

NOTE: Due minuti di recupero nel primo tempo, tre nella ripresa.

