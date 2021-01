Calciomercato: sfida Inter-Juventus per Yazici, ma servono 40 milioni

Yazici Inter Juventus. Inter e Juventus hanno messo gli occhi su Yusuf Yazici, centrocampista turco del Lille. Derby d’Italia tra le due squadre per accaparrarsi il giocatore ma il club francese spara un prezzo alto: 40 milioni di euro. Oltre che in Italia, il giocatore ha pretendenti anche all’estero ma le due squadre di Serie A stanno già avviando i primi contatti.

Ancora una volta il Lille continua ad essere una delle squadre che conserva grandi talenti. La squadra di Christophe Galtier è seconda in Ligue 1, addirittura a pari punti con il PSG, e a -3 dalla vetta occupata dal Lione. La squadra presenta dei giocatori davvero niente male. All’esperienza di giocatori come Burak Yilmaz se ne aggiungono altri.

Sotto i riflettori ci sono anche tanti giovani di grandi promesse. Oltre a nomi già noti come Victor Osimhen, acquistato dal Napoli, la squadra francese ha altri nomi interessanti.

Per esempio Renato Sanches, campione d’Europa col Portogallo nel 2016 e attualmente infortunato, ma anche Mehmet Celik che è seguito dalla Roma. Sempre dai Mastini spunta anche un altro giocatore che piace molto. Si tratta del turco Yusuf Yazici seguito da due big del campionato di Serie A, ossia la Juventus e l’Inter.

Yazici Inter Juventus , il Lille non scende sotto i 40 milioni

Yazici è un classe 97 e veste la maglia del Lille dal 2019. Il suo inizio stagione è stato degno di nota dato che in 16 presenze ha già totalizzato 5 reti e 3 assist nel campionato francese. Anche in Europa ha mostrato grandi cose. Lo sa molto bene il Milan che proprio con una sua tripletta ha subito la prima sconfitta in Europa League a San Siro. A questi gol se ne aggiungono altri che hanno permesso al Lille di passare ai sedicesimi.

Le sua abilità non sono passate inosservate e Yazici è già sulla bocca di diversi scout d’Europa. Inter e Juventus sembrerebbero essere leggermente in vantaggio dato che stanno già chiedendo informazioni per il centrocampista. La richiesta del Lille è chiara: il valore del giocatore oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Il club francese, per il momento, non ha intenzione di scendere al di sotto anche perché non vorrebbe privarsi di Yazici già a gennaio. Le due squadre non possono affrontare una spesa così onerosa già ora e sperano di poter smuovere la trattativa almeno a giugno, a stagione terminata. Oltre che in Italia, l’ex Trabzonspor ha pretendenti anche in Bundesliga. Anche il Bayer Leverkusen, infatti, lo starebbe monitorando.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS