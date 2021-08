Morbidelli, invece, farà il suo esordio nella moto ufficiale Yamaha, il tutto a partire dal Gp di San Marino.

La Yamaha, dopo la rottura con effetto immediato con Vinales, ha annunciato l’accordo con Dovizioso. Il pilota forlivese fa ritorno in MotoGp e guiderà la Petronas, una squadra satellite della casa giapponese.

Morbidelli, invece, fare il salto verso il team maggiore e sarà al fianco di Quartararo. Una scelta fatta in ragione del vuoto lasciato dal pilota spagnolo Vinales. La rottura immediata del rapporto tra il pilota e la casa motociclistica ha messo la Yamaha nelle condizioni di dover operare al più presto per salvare la stagione.

Dovisioso in sella all’Aprilia per questa prima parte di stagione 2021. Fonte: Twitter Dovizioso

Yamaha promuove Morbidelli sulla moto ufficiale, a Silverstone ci sarà Crutchlow

Nell’immediato la scelta è finita su Cal Crutchlow, il quale guiderà la moto per il Gran premio di Silverstone in questo weekend. Il tempo di preparare le questioni burocratiche e potremmo vedere il pilota italiano Morbidelli guidare per la prima volta una moto ufficiale nella sua carriera. Già da questo finale di stagione di MotoGp potremmo vedere concretizzarsi la trattativa

Il team principal Lin Jarvis ha rilasciato le seguenti parole in merito al nuovo accordo:

“Mancano le firme sui contratti, ma siamo già d’accordo con Morbidelli per il passaggio nel team ufficiale, con cui potrebbe correre già a Misano. E quando arriva Morbidelli Dovizioso prenderà il suo posto con Rossi in Petronas. Dal 2022 Morbidelli sarà un pilota ufficiale Yamaha. Questo era già previsto, ma la novità è che può venire da noi prima, mi aspetto che a Misano Morbidelli scenda già in pista come pilota ufficiale del Factory Team Yamaha. Abbiamo raggiunto questo weekend anche l’accordo con Andrea. Dovizioso sarà il pilota della squadra satellite per il 2022, ma anche con lui possiamo iniziare prima. Quando Morbidelli verrà da noi, Dovizioso inizierà l’avventura con Petronas al fianco di Rossi”.

