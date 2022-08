Vuelta a Espana 2022: Evenepoel in rosso alla vigilia della seconda settimana

Vuelta a Espana 2022, inizia oggi la seconda settimana, dopo una serie di tappe di montagna che hanno ridefinito la generale. In testa Remco Evenepoel (Quick-Step), che ha un vantaggio importante su Enric Mas (Movistar) e Primoz Roglic (Jumbo), staccati oltre un minuto. Grande protagonista della seconda settimana, sulle cime delle Asturie, Jay Vine (Deceuninck-Alpecin), che si tiene stretta la maglia di miglior scalatore.

Siamo giunti alla seconda settimana di questa Vuelta a Espana 2022: il drappello di 164 corridori ancora rimasti in gioco (19 i ritiri), si sono trasferiti ieri dal Nord al Sud-Est della penisola iberica, nella Comunità Valenciana, per dare il via alle sei tappe conclusive.

Cos’è successo in questa seconda settimana? I corridori, impegnati nella regione basca e nelle Asturie, hanno dovuto far fronte a tappe molto difficili, costellate da salite impegnative che ne hanno messo a dura prova la resistenza, ridisegnando le varie graduatorie della corsa.

Prima di parlare degli uomini di classifica, è giusto fare menzione di uno dei maggiori protagonisti di questi sei giorni: Jay Vine, della Deceuninck-Alpecin, è entrato nella top 10 di questa Vuelta, e si è appropriato della maglia a pois, riservata al miglior scalatore, vincendo la sesta e l’ottava frazione, che l’hanno visto trionfare in cima al Pico de Jano (12,6 km al 6,5% di pendenza media) e il Collau Fancuaya (10,1 Km all’8,5% di pendenza media) nella tappa da Pola de Laviana a Yarnes y Tameza.

In ottica generale, la grande sorpresa riguarda Primoz Roglic: il tre volte vincitore della maglia rossa accusa un ritardo di quasi due minuti in classifica, dopo aver vestito il simbolo del primato, fugacemente, solo durante la quinta tappa (Irun-Bilbao).

Leader di questa Vuelta è Remco Evenepoel, che nell’ultima tappa con arrivo a Nava, sulla cima di Les Praeres, nelle Asturie, ha conquistato il quarto posto, seminando il gruppo degli inseguitori in una frazione che ha salutato la vittoria del sudafricano Meintjes (prima volta in un grande giro per lui), così come un podio per due/terzi italiano, grazie al secondo posto di Samuele Battistella e al terzo di Edoardo Zambanini.

A fare da “tappo” tra Evenepoel e Roglic c’è Enric Mas, che porta in alto l’orgoglio di casa difendendo i colori della Movistar. Con un minuto e dodici di vantaggio sul secondo in classifica, Evenepoel deve ancora conquistare questa corsa. Si riparte dalla regione valenciana, con la Elche-Alicante di quasi 31 km. Una cronometro che potrebbe ridefinire le gerarchie in classifica.