Voti e Pagelle Leicester City-Napoli 2-2: una doppietta di Osimhen salva i partenopei

Voti e Pagelle Leicester City-Napoli: termina 2-2 la sfida del King Power Stadium tra le Foxes di Brendan Rodgers e gli azzurri di Luciano Spalletti. A decidere il match valevole per la 1° giornata della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League sono le reti di Perez, Barnes ed Osimhen (doppietta).

Dopo le tre vittorie ottenute nelle prime tre partite di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti impatta 2-2 contro il Leicester City di Brendan Rodgers nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League e comincia in maniera positiva il suo cammino nella seconda competizione europea più importante. Sotto di due gol, i partenopei agguantano il pareggio grazie ad una doppietta di un super Victor Osimhen. In rete, per le Foxes, Perez nel primo tempo e Barnes nel secondo.

Voti e Pagelle Leicester City-Napoli 2-2, 1° giornata fase a gironi (Gruppo C) Europa League 2021-2022.

Voti e Pagelle Leicester City-Napoli 2-2: migliori e peggiori

MIGLIOR LEICESTER CITY

Barnes 6.5: un assist e un gol per il 23 enne talento inglese che è, senza alcun dubbio, il migliore in campo dei suoi. Fantastico.

Perez 6: non una prestazione da tramandare ai posteri la sua, ma il gol che segna al 9′ gli garantisce un posto nella lista dei migliori in campo. Senza infamia e senza lode.

Tielemans 6: entra nel secondo tempo e fa egregiamente la sua parte a centrocampo. Bene così.

PEGGIORI LEICESTER CITY

Iheanacho 5: nel secondo tempo serve a Barnes la palla del 2-0, ma per il resto non si vede praticamente mai. Assente.

Vestergaard 4.5: soffre le iniziative di Osimhen che lo aggira praticamente sempre. Non una bella partita quella del difensore danese. Birillo.

Ndidi 4: si fa ammonire nel primo tempo, ed espellere nel secondo. Peggio di così.

Migliori e Peggiori Napoli

MIGLIORI

Osimhen 7: corre, combatte, si propone e calcia anche in porta; segna una doppietta che evita al Napoli una sconfitta che sarebbe stata difficile da digerire. Ariete.

Insigne 6.5: per il capitano azzurro vale quanto detto sopra per Osimhen, anche se lui non riesce a trovare la via della rete. Ci prova spesso col “tiraggiro”, ma con scarsa precisione. Ottima prova.

Anguissa 6: l’ex Fulham sembra aver già assimilato le idee del suo allenatore. Tanta corsa e tante sportellate al servizio della squadra e 6 in pagella portato a casa con merito. Perfetto.

PEGGIORI

Lozano 5: un colpo di testa che Schmeichel gli respinge al 45′, poi il nulla. Anonimo.

Zielinski 5: lo ricordiamo solo per un clamoroso gol mancato al 37′. Bocciato.

Malcuit 5: non gioca male, ma se Barnes riesce a segnare la rete del 2-0 al 64′ la colpa è tutta sua. Rimandato.

